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Kahraman itfaiyeci o anları anlattı Söğütlü Atletizm Stadı'nın LPG tankında çıkan yangının ...

İHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Atletizm Stadı'nın LPG tankında çıkan ve büyük korkuya neden olan yangının söndürülme çalışmalarında hayatını tehlikeye alevlerin içerisinde tanka giden lpg vanasını kapatan itfaiye eri Yunus Emre Yazıcı o anları anlattı. Sosyal medyada kahraman itfaiyeci olarak anılan Yazıcı, "Kahramanlık lütfunu sadece şahsıma yüklemekten ziyade büyük itfaiyecilere yüklemenin daha doğru olacağı kanaatindeyim" dedi.

Kahraman itfaiyeci o anları anlattı Söğütlü Atletizm Stadı'nın LPG tankında çıkan yangının söndürülme çalışmalarında hayatını tehlikeye atıp vanayı kapatan itfaiye eri Yunus Emre Yazıcı: "Bizim meslekte her gün bu tip şeyler yaşanıyor; Bugün ben yaptım, yarın bir başkası yapacak"

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Atletizm Stadı'nın LPG tankında çıkan ve büyük korkuya neden olan yangının söndürülme çalışmalarında hayatını tehlikeye alevlerin içerisinde tanka giden lpg vanasını kapatan itfaiye eri Yunus Emre Yazıcı o anları anlattı. Sosyal medyada kahraman itfaiyeci olarak anılan Yazıcı, "Kahramanlık lütfunu sadece şahsıma yüklemekten ziyade büyük itfaiyecilere yüklemenin daha doğru olacağı kanaatindeyim" dedi.
9 Ocak Perşembe akşamı saat 21.00 sıralarında Akçaat ilçesinin Söğütlü mahallesindeki Olimpik Atletizm Stadı’na ait LPG tankında çıktı. Pistin tribünlerinin hemen arkasında yer alan LPG tankında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Polis ekipleri yangının hemen ardından bölgeye gelerek meraklı vatandaşları uzaklaştırırken, bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri LPG tankına giden vanayı kapatmasının ve yaptıkları müdahalenin ardından yangın söndürüldü. İtfaiye görevlisinin hayatını tehlikeye atıp vanayı kapatarak yangını söndürme anı cep telefonu kameraları ile görüntülendi. LPG tankında çıkan yangının söndürülme çalışmalarında hayatını tehlikeye atıp vanayı kapatan itfaiye eri Yunus Emre Yazıcı, İHA'ya konuştu.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında 9 yıldır itfaiye eri olarak görev yaptığını belirten Yunus Emre Yazıcı, "Kahramanlık lütfunu sadece şahsıma yüklemekten ziyade büyük itfaiyecilere yüklemenin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Ülkemizin çeşitli illerinde görev yapan meslektaşlarım her gün bu tip olaylarla karşılaşıyorlar" diye konuştu.

"Vanayı kapatabilecek konumdaydım yaklaşarak kapattım"
İlk etapta karanlık ve mesafeden dolayı vanayı fark edemediklerini belirten Yazıcı, "O gün geldiğimizde ekip amirimizin talimatlarını yerine getirerek kontrollü bir şekilde tankı yanmaya bıraktık. Çünkü bu tip yangınlarda ilk yapacağınız müdahaleler basınç dolayısıyla çok yeterli olmayacaktır. Boruların veya tankların içerisindeki gazın bitmesini bekleyerek, kontrollü bir şekilde yanmasını sağlayarak söndürme çalışmalarına başladık. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Binaya da bir zarar vermediğini görünce kontrollü yanmaya bıraktık. Daha sonra gazın azalmaya başladığını görünce ekip amirimizin talimatıyla önce soğutma çalışmalarına başladık. Sonra tankın çevresinde bulunan çitin bize az da olsa engel teşkil ettiğini düşünerek gerekli önlemleri alarak çiti çıkarttık. Sonra vanayı fark ettim. Hem karanlık olması hemde müdahale ettiğimiz mesafe nedeniyle vana görülemiyordu. Fark ettikten sonra baktım ki vanayı kapatabilecek konumdayım tekrar yaklaşarak vanayı kapattım. Ekip arkadaşlarımda müdahalesi ile birlikte yangın sonlanmış oldu" şeklinde konuştu.
Mesleğinin taktir edilmesinin kendisi için daha önemli olduğunu kaydeden Yazıcı, "Çok şahsıma lütfedilmesi gereken bir şey değil. Bizim meslekte her gün bu tip şeyler yaşanıyor. Bugün ben yaptım, yarın bir başkası yapacak. Dün de bir başkası yapmıştı. Bizim amacımız bir tehlike anında can kaybını önlemek, mal kayıplarını en aza indirmek. Görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Taktir edildiyse ne mutlu bize. Şahıs olarak taktirin çok taraftarı değilim. Mesleğimin taktir edilmesi benim için daha önemli" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, büyük bir cesaret örneği göstererek, LPG tankının vanasını kapatarak yangını söndüren itfaiye eri ile bir araya gelerek ödüllendireceği öğrenildi.

TRABZON

12 Ocak 2020 Pazar

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