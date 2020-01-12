Trabzon’da balıkçılara yönelik olarak yapılan denetimlerde 46 işletmeye 92 bin TL idari para cezası kesilirken boy yasağına uymayan tonlarca balığa da el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Su Ürünleri Kanunu koruma kontrol faaliyetleri kapsamında 2019 yılında yaptıkları denetimler sonucu söz konusu kanuna aykırı davrandıkları tespit edilen 46 işletmeye toplam 92 bin 106 TL idari para cezası uyguladı.

Aynı yıl içinde yapılan denetimlerde boy yasağına uymayan 70 ton hamsi, 3 ton 675 kilogram istavrit, 360 kilogram barbun, 720 kilogram mezgit, 11 kilo Kalkan balığına el konulurken ayrıca, 6 adet yaklaşık 6 bin metre kalkan balığı ağı ile 12 adet misina ağına da el konuldu.

Öte yandan 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle TBMM Genel Kurulu’nda Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik yapan kanun kabul edilerek yasallaşırken yeni yasaya göre yönetmenliğe aykırı balık avlayanlara uygulanan para cezaları artırıldı.

TRABZON 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:20

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.