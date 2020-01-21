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Türkiye’de arıcı sayısı 60 bine yaklaştı Türkiye’de yaklaşık 8 milyon arı kovanı ile bal üretimi ...

İHA

Türkiye'de 7 milyon 991 bin arı kovanı ile bal üretimi yapılırken, arıcılıkla uğraşanların sayısı 60 bine yaklaştı. Türkiye'de üretilen balların dünyanın en kaliteli ve şifalı balları olduğu ifade edilirken ülkemiz arı kovanı ve bal üretimi açısından dünyada ikinci sırada bulunuyor.

Türkiye’de arıcı sayısı 60 bine yaklaştı Türkiye’de yaklaşık 8 milyon arı kovanı ile bal üretimi yapılıyor

Türkiye’de 7 milyon 991 bin arı kovanı ile bal üretimi yapılırken, arıcılıkla uğraşanların sayısı 60 bine yaklaştı. Türkiye’de üretilen balların dünyanın en kaliteli ve şifalı balları olduğu ifade edilirken ülkemiz arı kovanı ve bal üretimi açısından dünyada ikinci sırada bulunuyor.
Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon Arıcılar Birliği Başkanı Zekeriya Aydın, özellikle Karadeniz bölgesinde üretilen balların, antioksidan özelliği bakımından tıbbı ballar olarak algılandığını belirterek insan sağlığı açısından yararlı olduğunun kanıtlandığını söyledi. Aydın ”Bölgemizde üretilen Kestane, Ormangülü balları tıbbı bal olarak biliniyor. Özellikle kestane balı, soğuk algınlıklarına karşı yüksek antioksidan özelliği bulunduğundan solunum yolu enfeksiyonlarına çok büyük yararı olduğu kanıtlanmıştır” dedi.

"Dünyanın en kaliteli ve şifalı balları Türkiye'de üretiliyor"
Dünyanın en kaliteli ve şifalı balları Türkiye üretildiğine dikkat çeken Aydın, “Geçen sene Kanada’daydım. Burada dünya balları yarıştı. Birinciliği ve ikinciliği Türkiye aldı. Burada en iyi, en kaliteli bal Türkiye’de olduğu tescil edildi. Daha önceden ikincilik de almıştık. Türkiye bu anlamda çok iyi bir yerde” diye konuştu.
Türkiye’de 7 milyon 991 bin arı kovanı bulunduğunu ve yaklaşık 59 bin kişinin arıcılık yaptığını kaydeden Aydın, “Arı kovanı ve bal üretimi açısından dünyada ikinci sıradayız. Ülkemizde 7 milyon 991 bin arı kovanı ile yıllık 114 bin 471 ton bal üretimi yapılmakta. Arıcılıkla uğraşanların sayı ise 59 bin civarında. Bugün itibariyle Trabzon’da bin 416 asıl, 518 aday olmak üzere bin 934 üyemiz var. 209 bin 400 adet kayıtlı kovanımız bulunurken ayrıca üye olmayıp, il genelinde arıcılıkla iştigal eden 536 arıcımız, 27 bin 713 adet kovanla arıcılık yapmaktadır. 30 kovan üzeri olan arıcı sayımız bin 416, 30 kovanın altındaki arıcı sayımız ise 518. Ayrıca birliğimize üye olmayan 700 kadar arıcımız bulunuyor. Ayrıca arıcılarımıza hizmet vermek amacıyla birliğimize bağlı bal dolum tesisimiz kuruldu. Arıcılarımız ballarını markalı dolum yaptıracağı zaman bize getiriyor. Biz de bu ballardan numune alarak kavanozlara koyup tahlil için İzmir’e gönderiyoruz. Tahlilleri yapılan ballar daha sonra tesislerimizde dolumu yapılıyor. Üreticimiz dolum yapılan kavanozlara isterse kendi markasını, isterse birliğin markasını yazdırabilir. Birliğimizin ballarını marketlere koyamıyoruz. Çünkü marketlerde raf parası çok pahalı. Dolayısıyla birlik olarak altından çıkamıyoruz. Arıcılarımız dolum yaptıkları balları kendi imkanlarıyla değişik yerlerde satıyor. Arıcılarımız bal üretiminin yanında Polen, Arı sütü, Propolis, balmumu ve arı zehiri üretimi de yapmaktadır” dedi.

"Katkısız bal mumu üretiyoruz"
Tesislerde katkısız bal mumu ürettiklerini ifade eden Aydın, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yüzde 50 hibeli Kırsal Kalkınma projesinden yararlanarak modern bir bal paketleme tesisi inşa ettik. Tesisimizde, 2009 yılından beri gerek ‘traybir’ markalı gerekse üyelerimizin kendi markaları ile bal paketleme yapmaktayız. Yıllık ortalama 150 civarında üyemizin balını paketlemekteyiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yüzde 50 hibeli kırsal Kalkınma projesinden yararlanarak balmumu, polen, propolis ve arıcılık destek ürünü olan arı keki üretimi yapmak üzere ikinci tesisimizi kurduk. 2015 yılı itibariyle arıcılarımıza hizmet vermeye başladık. Tesislerimizde katkısız bal mumu üretiyoruz. Tarım il Müdürlüğü ekipleri her yıl buradan numune alarak tahlile gönderiyor. Dolayısıyla burada ürettiğimiz bal mumlarını arıcılarımıza dağıtıyoruz. Bizim arıcılarımızın ürettiği ballar da sıkıntı olmuyor” diye konuştu.
Aydın, arıcıların eğitimli ve bilgili olduğunu belirterek "İlimiz arıcıları eğitimli ve bilgilidir. Tarım ve Orman Müdürlüğü uzman ekiplerince eğitim alan arıcılarımız sertifikalarını alarak arıcılık yapıyor. Birlik olarak arıcılarımız, deneyimli hocalarımız tarafından konferanslar, paneller verilerek sürekli bilgilendiriliyor” ifadelerini kullandı.

TRABZON

21 Ocak 2020 Salı

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