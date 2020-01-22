Başkan Zorluoğlu'ndan Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu'na ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu'nu ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hekimoğlu Döküm Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Hekimoğlu dökümün üretimi hakkında bilgiler alan Başkan Zorluoğlu, "Gurur duyulacak bir sanayiniz var. Trabzon’umuzu yüzakı ile temsil ediyorsunuz. Sizi kutluyorum. Spordaki yatırımlarınız harika. Trabzon için büyük şanstır. İlk fırsatta maçını izlemeye geleceğim. Spor tesislerine uğrayacağım” dedi

Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ise Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun ziyaretinden dolayı son derece memnun olduklarını söyledi. Hekimoğlu, "Tesisimize yer tahsisi yaptıkları için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlave tesislerimiz için desteklerini bekliyoruz. Akyazı spor kompleksi içerindeki tesisin hızlanması için yardımlarına, desteklerine ihtiyacımız var. Başkanımızın spora olan yaklaşımı, desteği bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

TRABZON 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:05

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