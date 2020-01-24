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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor galibiyetinin ardından ligde deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00’de yapılan antrenmanda bordomavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
Yarını izinli olarak geçirecek olan Karadeniz ekibi, pazar günü yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZON

24 Ocak 2020 Cuma

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