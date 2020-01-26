Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de yapılan antrenmanda bordomavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZON 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:02

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