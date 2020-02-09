Trabzon'da okullar 2 gün tatil

Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde 2 gün tatil edildi.

Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

TRABZON 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:51

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