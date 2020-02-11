Trabzon'da kar iki tekneyi batırdı

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Akçakale Limanı'nda bulunan 2 tekne yağan karın ağırlığını kaldıramayarak battı.
Akçaabat ilçesindeki Akçakale Limanı'na bağlı bulunan 2 ahşap tekne, su alarak battı. Batan teknelerin sudan çıkartılması için çalışma başlatıldı. Suyun içindeki tekneler dalgıç tarafından halatlarla bağlandıktan sonra vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.
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