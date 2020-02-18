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Trabzon'a hamsi Gürcistan'dan, uskumru İzmir'den, istavrit Marmara'dan, levrek kafesten ...

İHA

Balık sezonunda sona yavaş yavaş gelinirken, bugünlerde balık fiyatları ne balıkçıyı ne de vatandaşı memnun ediyor. Balıkçılar bu sezon, geçen sezonun onda biri kadar bile balık olmadığından yakınırken, hamsi Gürcistan'dan, uskumru İzmir'den, istavrit Marmara'dan, levrek kafesten geliyor

Trabzon'a hamsi Gürcistan'dan, uskumru İzmir'den, istavrit Marmara'dan, levrek kafesten geliyor Balık sezonunun sonu yaklaştı, balık fiyatları yükseldi

Balık sezonunda sona yavaş yavaş gelinirken, bugünlerde balık fiyatları ne balıkçıyı ne de vatandaşı memnun ediyor. Balıkçılar bu sezon, geçen sezonun onda biri kadar bile balık olmadığından yakınırken, hamsi Gürcistan'dan, uskumru İzmir'den, istavrit Marmara'dan, levrek kafesten geliyor
Yaklaşık 2 ay önceki balık fiyatlarının, bugünlerde bazı çeşitlerde neredeyse iki katına çıktığını belirten balıkçılar bunun da kendilerini olumsuz etkilediğini belirtiyor. İki ay önce kilosu 10 TL’den satılan istavrit 20 TL’den satılırken balık esnaflarından Gökmen Aydın her sezon olduğunu gibi sezon sonuna doğru fiyatların yükseldiğini söyledi.
Büyük teknelerin 15 Nisan'da av sezonunu sonlandıracak olmasının ardından kıyı balıkçıların getireceği balıklarla geçimlerini sağlamaya çalışacaklarını belirten Aydın, “İstavrit 20 TL, Hamsi 15 TL, sezon yavaş yavaş bitiyor. Balık az olunca fiyatı yükseliyor. Sezon sonuna doğru fiyatlar yükseldi diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda çeşitlerin bol olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla büyük tekneler 15 Nisan’da avlanmayı sonlandıracağından kıyı balıkçıların getireceği balıklara bakacağız. Bu sezon hamsi iyi idi vatandaş bol yedi diyebiliriz. Mezgit 15, Levrek 35, Somon 30 TL’den satıyoruz. Bir iki ay önce fiyatlar gayet uygundu, vatandaş ucuz balık yemişti. Şimdi balık az olunca fiyatı pahalı oldu. Her sezon sonuna doğru yaşanan bir durum” dedi.

Yerli balık kalmadı
Fiyatların yüksek olmasından dolayı kazançlarının önemli ölçüde azaldığını belirten balıkçı esnaflarından İlhan Özbayrak da “Az miktarda balık geldiği için fiyatı da yüksek oluyor. Kazancımız neredeyse sıfıra indi. Bu fiyatlarla vatandaşın alım gücü yok. İstavrit şu an 20 TL. Vatandaşa 20 TL ağır geliyor. İki ay öncesine göre arada çok fark var. Hamsi zaten bitmek üzere oda az da olsa Gürcistan’dan geliyor. Artık hamsinin de zamanı geçiyor. Sargan bu sene olmadı dolayısıyla fiyatlarında pek değişme olmadı. Sargan 30 TL idi şimdi 3540 TL arasında satıyoruz. Mezgit hiç yok. Şu an sattığımız balıklar, Uskumru o da İzmir’den geliyor. İstavritin bir kısmı Marmara’dan geliyor. Diğerleri Karadeniz’de yetişen Levrek, kültür balıkları” diye konuştu.
Geçen sezonun onda biri kadar balık olmadığını kaydeden Özbayrak, “Bu sene hamsi uzun süre devam etti. Çok erken başladı bugüne kadar devam ediyor. Ancak iri değildi. Geçen sene çinekop vardı istavrit boldu, palamut, sarıkanat boldu, geçen sene sargan vardı geçen sene olan balıkların bu sene onda biri bile yok. Palamut hiç olmadı. Tezgâhlarda bol çeşit görünüyor ancak Karadeniz’in balıkları değil. Bir kısmı diğer denizlerimizin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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