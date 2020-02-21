En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme Beşiktaş’ı boş geçmiyor.

Bordomavililerin Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Beşiktaş’a karşı oynadığı 4 maçın 3’ünde gol atmayı başardı. Siyahbeyazlı takıma karşı İstanbul’da çıktığı iki maçta ağları sarsmayı başaran Nijeryalı oyuncu, yarın oynanacak maçta Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’in en önemli kozlarından biri olacak.

Trabzonspor öncesi İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen Nwakaeme, 23 Şubat 2017’de UEFA Avrupa Ligi maçında İsrail ekibiyle Beşiktaş’a karşı mücadele etmişti. Maçı Beşiktaş 21 kazanırken Beer Sheva’nın tek golü 64. dakikada Anthony Nwakaeme’den gelmişti.

Nwakaeme, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla yine Beşiktaş deplasmanında gol bulmayı başardı. Nijeryalı yıldız, maçın 47. dakikasında takımı 20 öne geçiren golü atarken, müsabaka ise 22 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Nijeryalı oyuncu, sezonun ilk yarısında bordomavili takımın 41 kazandığı maçta ise Beşiktaş’a karşı 1 gol atmıştı.

Beşiktaş Trabzonspor karşılaşması yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.