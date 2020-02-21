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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada, bordomavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, öğleden sonra Türk Havayolları’na ait tarifeli uçakla Trabzon’dan İstanbul’a giderek Beşiktaş maçı için kampa girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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