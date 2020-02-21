Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada, bordomavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, öğleden sonra Türk Havayolları’na ait tarifeli uçakla Trabzon’dan İstanbul’a giderek Beşiktaş maçı için kampa girecek.

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