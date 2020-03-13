TESOB Başkanı Metin Kara: "Koronavirüs fırsatçılarına ve stokçularına izin verilmemeli"

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, koronavirüs salgını nedeniyle fahiş fiyat uygulayanların tespit edilip cezalandırılmasında vatandaşa önemli görev düştüğünü belirterek "Bu tür zamanlarda alışverişlerinizi tanıdığınız bildiğiniz esnaflardan yapmanız en doğru yöntemdir. Fahiş fiyat uygulayanları da mutlaka ilgili mercilere bildirmelisiniz" dedi.

TESOB Başkanı Metin Kara, koronavirüs salgını nedeniyle başta dezenfekte ürünleri olmak üzere birçok üründe fahiş fiyat uygulaması örnekleri gördüklerini belirterek, "Ahilik geleneklerine bağlı şekilde yaşamını sürdüren Trabzon esnafı hakkında bugüne kadar bu yönde bir şikayet almadık, almayacağımıza da inanıyorum. Zaten Türk esnaf ve sanatkarı zor zamanlarda milletinin devletinin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Ancak özellikle büyük şehirlerde ve eticaret sitelerinde gördüğümüz fahiş fiyat uygulamalarını vatandaşlarımızın ilgili mercilere mutlaka bildirmesi gerekir. Ticaret Bakanlığımız bu konuda gerek telefonla gerekse internet yoluyla ihbarda bulunulabilecek kanalları uygulamaya soktu. Fırsatçılara izin vermemek adına vatandaşlarımızın mutlaka bildirimde bulunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Başkan Kara, stokçuluğa karşı da bazı ürünlerin belirli miktarlarda satılmasının gerekliliğine işaret ederek, "Türkiye'de sıkıntısı çekilecek herhangi bir ürün bulunmadığı ilgili bakanlıklarımız tarafından açıklandı. Buna rağmen stokçuluk yapan gerek firmalar gerekse vatandaşların ihtiyaç olması halinde başkalarının hakkını gasp ettiklerini de bilmeleri ve buna göre davranmaları gerekir" diye konuştu.

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