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Trabzon'da caddeler boş kaldı, 65 yaş ve üzerindekiler sahile koştu

DHA

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/ TRABZON,(DHA)TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla kentin işlek cadde ve sokakları, sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen boş kaldı. 65 yaş ve üstü kişiler de, 1 hafta sonra yeniden dışarı çıkıp, sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez dışarıya çıktı. Saat 12.00'den itibaren sokağa çıkanlar, özellikle sahile akın etti. Sahil bandı, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla doldu. Yürüyüş yapanlar,...

Trabzon'da caddeler boş kaldı, 65 yaş ve üzerindekiler sahile koştu

<br>Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/ TRABZON,(DHA)TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla kentin işlek cadde ve sokakları, sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen boş kaldı. 65 yaş ve üstü kişiler de, 1 hafta sonra yeniden dışarı çıkıp, sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez dışarıya çıktı. Saat 12.00'den itibaren sokağa çıkanlar, özellikle sahile akın etti. Sahil bandı, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla doldu. Yürüyüş yapanlar, güzel havanın keyfini çıkarırken, maske takıp, sosyal mesafelerine de dikkat etmeye çalıştı. Polis ekipleri devriye görevi yaparak, tedbirlere uyulması noktasında sık sık uyarılarda bulundu. Kent sahilinde yoğunluk yaşanırken, sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen, şehrin en işlek cadde, meydan ve sokaklarında da insan yoğunluğunun azaldığı dikkat çekti. Az sayıda sokağa çıkan vatandaşın ise maske takmaya özen gösterdiği gözlendi.<br>'OLAYIN CİDDİYETİNİ KAVRADIK'<br>Kent sakini Mustafa Akbulut, alınan tedbirlere uyulmasıyla çok iyi noktalara gelindiğini söyleyerek, "Bölgemiz ve kentimiz olarak olayın ciddiyetini kavramış durumdayız. Uzmanların, bakanlıklarımızın tavsiyelerine harfiyen uyuyoruz. Bunun da bu süreçte çok faydasını görüyoruz. Tavsiyelere uyup, tedbirlere uyulmasıyla çok daha güzel bir yerlere geleceğiz. Yapılan tüm bu uygulamaların hepsi bizim sağlığımız için" dedi.<br>İzin kapsamında sokağa gezintiye çıkan Necmettin Sezen de, kendilerine verilen zaman diliminin daha erkene çekilmesi tavsiyesinde bulunarak, bu imkanı sunan yetkililere de teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA) <br>2020-05-17 14:49:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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