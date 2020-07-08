Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)STAT: Medical Park
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İlker Takbak
TRABZONSPOR: Uğurcan Pereira, Hüseyin (Dk. 79 Hosseini), Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye (Dk. 65 Guilherme), Ekuban (Dk. 65 Nwakaeme), Sörloth
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Sangare, Veysel, Kudryashov, Eren (Dk. 90+1 Salih), Bünyamin, Ufuk, Mukairu (Dk. 58 Yekta), Doğukan (Dk. 71 Chico), Amilton, Blanco
GOLLER: Dk. 15 (P) Dk. 43 (P) Sosa (Trabzonspor) Dk. 8 (P) Ufuk, Dk. 66 Yekta (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Campi (Trabzonspor) Veysel, Amilton, Mukairu, Ufuk, Eren (Fraport TAV Antalyaspor)Süper Lig'in 31´inci haftasında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan bordo mavililer, bu sonucun ardından lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde kaldı.7´nci dakikada Ndiaye´nin ceza sahası içerisinde Doğukan´a yaptığı faul sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
8´nci dakikada penaltı atışını kullanan Ufuk´un vuruşunda top Uğurcan´ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.
12´nci dakikada sağ kanattan Pereira´nın ortaladığı topa penaltı noktasının yanında iyi yükselen Sörloth´un kafa vuruşunda top Veysel´in kolundan sekti. Yapılan VAR kontrolünün ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
15´inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Sosa´nın vuruşunda meşin yuvarlak Boffin´in sağından ağlarla buluştu: 1-1.
17´nci dakikada Doğukan´ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda kornere çeldi.
22´nci dakikada Ndiaye´nin ara pasıyla iyi hareketlenen Ekuban ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
34´üncü dakikada Ndiaye ile girdiği verkaçta ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Abdülkadir Ömür´ün kaleye gönderdiği top direğin hemen yanından dışarıya çıktı.
36´ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda penaltı noktasının önünde topa iyi yükselen Sörloth´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
41´inci dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Ekuban Mukairu´nin arkadan müdahalesi sonrası yerde kaldı ve yapılan VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
43´üncü dakikada bir kez daha penaltı atışı için topun başına geçen Sosa´nın vuruşunda meşin yuvarlak Boffin´in solundan ağlara gitti: 2-1.
45´inci dakikada Doğukan´ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan kornere çeldi.
52´nci dakikada Sosa´nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasın gerisinde topa iyi yükselen Ekuban´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.
66´ncı dakikada sağ kanattan Sangare´nin kullandığı taç atışında penaltı noktasının yanında topla buluşan Yekta´nın vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan´ın solundan ağlara gitti: 2-2.
75´inci dakikada Bünyamin´in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Blanco´nun vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.
76´ncı dakikada Blanco´nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sangare´nin şutunda Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
81´inci dakikada sağ kanattan Sosa´nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Hosseini kafa ile vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
90+5´inci dakikada Abdülkadir Ömür´ün ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği topu Boffin son anda kornere çeldi.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
CAMPI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor´da Antalyaspor maçı öncesi üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan savunma oyuncusu Gaston Campi, karşılaşmanın 83´üncü dakikasında gördüğü kart ile cezalı duruma düştü. Campi, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-07-08 20:44:17
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