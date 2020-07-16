Alzheimer hastası kayıp şahsı iz takip köpeği buldu

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kayıp şahıs, iz takip köpeği sayesinde yaklaşık 12 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde dün kaybolan Alzheimer hastası 64 yaşındaki Yusuf Uzun, AFAD iz takip köpeği Cisse’nin yönlendirmesi ile yapılan aramalar sonucu gece saat 23.30 sularında AFAD ekipleri tarafından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Ailesine teslim edilen Yusuf Uzun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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