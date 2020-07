Bağışlanan giysiler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor Giysi mağazasından yılda yaklaşık 6 bin aile istifade ediyor

Ortahisar Belediyesinin Kaymaklı Mahallesi’ndeki Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde bulunan giysi mağazası, ihtiyaç sahibi ailelerin derdine derman oluyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereğince 5 yıl önce giysi mağazasını hizmete açtıklarını belirten Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, mülteci ve göçmenlerin yanı sıra Türk vatandaşlarının da mağazadan istifade ettiğini söyledi. Giysi mağazasından yılda yaklaşık 6 bin aileye giysi yardımı yapıldığını ifade eden Başkan Genç, “Belediyemiz kurulduğu günden beri sosyal belediyecilik anlayışını hep ön planda tuttuk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılanması için bugüne kadar birçok çalışma yürüttük. Yoksul ailelerimize yönelik olarak gıda paketi yardımlarını düzenli olarak yapıyoruz. Bunun yanında kendini idame ettiremeyecek derece olan birçok vatandaşa ve aileye evde bakım hizmeti veriyoruz. Giysi merkezimizden de yılda yaklaşık 6 bin aile istifade ediyor. Özellikle bayramlarda ve özel günlerde çoluk çoğuna ya da kendisine giysi tedarik etmek isteyen vatandaşlar burdan yararlanıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşlar giysi ihtiyaçlarını bu mağazadan karşılıyor.” dedi.

Türk milletinin ezelden beri garip gurebanın yardımına koşan bir millet olduğuna dikkat çeken Genç, "Dinimizin ve medeniyetimizin gereği olarak, tarih boyunca din ve inanç ayrımı gözetmeden garip gurebanın yardımına koşan bir milletiz. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak yardıma muhtaç ailelere ve insanlara imkânlarımız ölçüsünde her türlü yardımda bulunmayı kendimize görev olarak addediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin yaşamlarını idame ettirebilecekleri şekilde yardımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Giysi mağazasına bağışlanan giysilerin yıkanıp ütülendikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara verildiğini ifade eden Başkan Genç, "Trabzon’a gelerek yerleşik düzende yaşamaya başlayan mülteci ailelere de ihtiyaçları doğrultusunda yiyecek ve giyecek yardımı yapıyoruz. Mağazamıza gelen vatandaşlar kendi zevklerine ve bedenlerine uygun giysi ya da ayakkabıyı raflardan beğeniyor. Görevli personellerimiz de bunları paketleyip ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediyor. Giysi mağazamıza hayırsever vatandaşların bağışladığı birinci el ya da ikinci el giysiler yıkanıp, ütülendikten sonra kullanıma hazır bir şekilde raflara dizilerek ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Hem böylece bu giysiler de ziyan edilmeyerek çok anlamlı bir iş için değerlendirilmiş oluyor. Belediyemizden giysi fişi alarak mağazaya giden vatandaşlar her üç ayda bir ihtiyacı olan kıyafeti buradan temin edebiliyor” dedi.

