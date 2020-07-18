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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor için son viraj

İHA

Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, şampiyonluk umutları için son viraja giriyor.

Trabzonspor için son viraj

Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, şampiyonluk umutları için son viraja giriyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk umutları için son viraja giriyor. Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordomavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Bordomavililer, Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında sahadan yenik ayrılması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyacak. Başakşehir'in rakibi Hes Kablo Kayserispor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde ise İstanbul ekibi, diğer sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzonspor ile Konyaspor 38. randevuda
İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Trabzonspor'un galibiyetlerde 199 üstünlüğü bulunuyor. 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz temsilcisi söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordomavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'in ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, sahadan 10 galip ayrılmıştı.

Kart cezalısı Sosa forma giyemeyecek
Karadeniz ekibinde kart cezalısı takım kaptanı Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Sörloth 11'iyle çıkması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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