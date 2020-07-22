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Trabzon'da vaka sayısı 200'ü aştı, denetimler sıklaştı

DHA

Trabzon'da vaka sayısı 200'ü aştı, denetimler sıklaştı


Selay SAYKAL-Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZON'da, yeni tip koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. 200'den fazla kişinin hastanalerde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilirken, pandemi hastanelerinde yaşanan yoğunluk üzerine yeni vakalar, ilçe hastanelerine yönlendirilmeye başlandı. 
Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs vakalarında düşüş görülmesine rağmen, Trabzon'da pozitif vaka sayıları artıyor. Kent genelinde azalmaya başlayan pozitif vakalar 20'lere kadar gerilemişti. Haziran ayına girilmesinin ardından vaka sayısı yeniden artmaya başladı. Kentte pozitif vaka sayıları 200'ü geçti. Günden güne artan yeni vakalar nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ve Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi doldu. Tespit edilen yeni Covid-19 vakaları ise yakın ilçelerdeki hastanelere yönlendiriliyor. 
DENETİMLER SIKLAŞTI
Trabzon'da emniyet ekipleri, kroronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin denetimlere başladı. Güvenlik güçleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol ediyor. Uzun Sokak'ta denetim yapan polisler, maske takmayan veya maskesini yanlış takan vatandaşları uyarıyor.
POLİSLERE MASKESİZ YAKALANDI
Polislerin denetim yaptığı sırada maskesiz yakalanan bir kişiye yanındaki maskelerden birini veren  Adnan Genç, "Vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bana bir şey olmaz diye düşünüyor. Devlet insanların sağlığı için çalışıyor. İnsanlar bu kadar vurdumduymaz olmasına hayret ediyorum" dedi.
Trabzon'a şehir dışından geldiğini söyleyen Ayşen Yazıcıoğlu da "Halkımızın daha tedbirli hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Maskesiz sokağa çıkılmaması ve dezenfeksiyona dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık bakanımız da bu konuda gayet iyi bir çalışma yürütüyor. Onun da söylemlerine dikkat edelim" diye konuştu. 
Trabzon'daki vaka artışlarının, vatandaşların kurallara uymaması nedeniyle olduğunu söyleyen Gökhan Karahasanoğlu ise "İnsanlar mecbur kalmadıkça evden çıkmayacak. Bizim insanımız fazla laf dinlemeyen bir insan olduğu için bunlar normal. Yaşanacak ve bir şekilde bitecek. Kurallara uyulmuyor, yeri geliyor ben de uymuyorum, yalan söylemeye gerek yok. Kurallara uyan insan sayısı az" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKALTolga SAĞLAM
2020-07-22 15:16:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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