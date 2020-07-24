Trabzon'dan Ayasofya´ya destek

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON´un Sürmene ilçesinde, cuma namazına giden cemaat 'Sürmene´den Ayasofya-i Kebir´e selam olsun´ yazılı dövizlerle, Ayasofya´nın 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasına destek verdi.
Sürmene ilçesindeki Eski Camii´nde kılınan cuma namazı öncesi, Danıştay'ın kararıyla 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerife destek geldi. Cami avlusunda sosyal mesafeye göre saf tutan vatandaşlar, `Sürmene´den Ayasofya-i Kebir´e selam olsun´ yazılı dövizler açtı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)
2020-07-24 14:16:48
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