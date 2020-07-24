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Fındıkta rekolte tartışması TTB Başkanı Eyyüp Ergan: “Çotanak sayımıyla yapılan devletin rekoltesini tartışmak yanlıştır.”

İHA

2020 ürünü fındıkta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 665 bin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce de 670 bin ton olarak tahmin edilen rekolte ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Fındıkta rekolte tartışması TTB Başkanı Eyyüp Ergan: “Çotanak sayımıyla yapılan devletin rekoltesini tartışmak yanlıştır.”

2020 ürünü fındıkta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 665 bin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nce de 670 bin ton olarak tahmin edilen rekolte ile ilgili tartışmalar sürüyor.
Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, bakanlık tarafından her kesimden temsilcilerin iştiraki ile her ilde oluşturulan komisyonların rekolte tahminini çotanak sayımı şekliyle yaptıklarını hatırlattı. Ergan “En sağlıklı ve en sağlam tespit şekli budur. Dalda fındıklar hemen hemen tam olarak oluşmuş olduğu için tespitlerin doğru çıkma oranı da çok yüksektir. Bunun fiyat söz konusu edilerek tartışılması da doğru değildir” dedi.
Eyyüp Ergan yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tahmin edilen miktarın ihracatta ve içeride rahatlıkla tüketilebilecek miktar olduğuna dikkat çekerek Türkiye’nin 31 Ağustos tarihi geldiği zaman sadece ihraç etmiş olacağı fındık miktarının bile 330 bin ton iç fındığı aşmış olacağı, bunun da 660 bin ton kabuklu fındığın sadece dışarıya satılabileceği anlamına geldiğini bildirdi.
Ergan, çotanak sayımı şekliyle yapılan sayımda ortaya çıkan rakamı 23 ay öncesinde kimilerinin masa başında, kimilerinin de gelişigüzel yaptıkları sayım üzerinden açıkladıkları 600 bin ton civarındaki yanlış tahminleri baz alarak eleştirmenin doğru olmadığını vurgulayarak “Önceki rakamlar söz konusu olduğunda, ‘Devleti bekleyin’ diyenlerin, şimdi devletin açıkladığı rakamı eleştirmelerini anlamak mümkün değildir. Kaldı ki, böylesine yanlış eleştiri yapanları tahmin komisyonlarında yer alan aynı kuruluşun temsilcileri de kınamaktadırlar. Bu tartışmalara artık son verilsin. Biz az üretmeyi değil, çok çalışıp, çok üretip, daha çok satıp, daha çok kazanmayı gündem yapalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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