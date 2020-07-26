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Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler Karadeniz’in gizli cennetleri bir bir keşfediliyor Trabzon’un Hayrat ilçesindeki Gülderen Şelalesi merdivenden akan suyu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor Şelalenin doğal yapısı bozulmamış Türkiye'deki ender şelalelerden biri olduğu belirtilerek koruma altına alınması isteniyor

İHA

Sosyal medyadan gördüler, akın ettiler Karadeniz’in gizli cennetleri bir bir keşfediliyor Trabzon’un Hayrat ilçesindeki Gülderen Şelalesi merdivenden akan suyu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor Şelalenin doğal yapısı bozulmamış Türkiye'deki ender şelalelerden biri olduğu belirtilerek koruma altına alınması isteniyor

Karadeniz’in gizli cennetleri son yıllarda yeni yeni keşfedilmeye başlarken, bunlar arasında yer alan Trabzon’un Hayrat ilçesindeki Gülderen Şelalesi adeta merdivenden akan suyu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Hayrat ilçesi Gülderen mahallesi sınırları içerisindeki Salmata deresi üzerinde bulunan Gülderen Şelalesi, özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ziyaretçilerin akınına uğrarken şelalenin fazla ilgiden ötürü doğal yapısının bozulmasından endişe ediliyor.
Ziyaretçiler, şelalenin mutlaka korunma altına alınarak gelecek nesillere aktarılması görüşünde birleşirken, şelalenin doğal yapısının bozulmamış Türkiye'deki ender şelalelerinden biri olduğunu belirtiyor.

Doğallığı bozulmamış ender yerlerden biri
Şelaleyi görmek için Sakarya’dan geldiğini belirten Yaşar Örs “Her yıl Trabzon’a geldiğimizde gezilecek, görülecek nereleri var onları keşfetme amaçlı internette, sosyal medyada araştırma yaparız. Bu sene buraya rastladık. Güzel bir yer olduğunu düşündük ve geldik. Bizim daha çok tercih etmemizin sebebi doğallığı bozulmamış yerler arasında olması. Çünkü Ayder Yaylası olsun Uzungöl olsun dünya harikası yerler ancak yapıları bozulmuş, doğallığı kalmamış. Artık biz dâhil gelenler doğallığı bozulmamış değişik yerler arıyoruz. Burasının da böyle bir yer olduğunu tahmin ettiğimiz için gelip görelim dedik. Yolu biraz zordu, navigasyonla geldik ancak geldiğimize değdi” dedi.

"Gelecek nesillere bu haliyle aktarmamız lazım"
Ziyaretçilerden Murat Tuncer ise şelalenin bozulmamış yapısıyla gelecek nesillere aktarılması gerektiğine vurgu yaparak, “Burasını sosyal medyadan keşfettim. Daha önce buraya arkadaşlarımız gelmişti onlar çok olumlu izlenimlerden bahsettiler. Fotoğrafçılık mesleğiyle uğraşan arkadaşlarımızdan da burasının resimlerini gördük çok beğendik. İlk defa geliyorum Trabzon’da böyle bir yerin olduğunu ilk defa şaşırarak gördüm, izledim. Su çok güzel, adeta insanı zinde tutuyor. Bana sorarsanız deniz mi? burası mı? Ben burayı tercih ederim. Çünkü burası çok temiz. Yöre halkından ve gelenlerden istirhamım, bu doğal güzelliklerimizi temiz baksınlar. Burayı gelecek nesillere aktarmamız lazım. Burasının basın yoluyla daha da tanınacağına inanıyorum. Ben daha önce Alanya’da, Yalova’da şelalelere gittim. Gerçekten burası çok daha güzel çok daha uzun kanyon gibi. Aşağı kısımlarına da gezdim gerçekten keşfedilmesi gereken çok güzel yerler var ”diye konuştu.

İlk defa gelenler şaşkınlıklarını çığlık atarak gösteriyor
Yöredeki işletme sahiplerinden Özcan Zengin ise şelalenin yeni yeni tanınmaya başladığını belirterek ilk defa gelen bazı ziyaretçiler doğal güzellik karşısında çığlık bile attıklarını söylüyor.
Şelale tanındıkça ziyaretçi sayısının arttığını ifade eden Zengin, “Şelale çok uzun zamandan beri var ancak sosyal medyaya yeni düştüğü için yeni tanınmaya başlandı. Çok görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. İnsanlar buraya geldikçe daha da tanınıyor. Tanındıkça gelen sayısı da her geçen gün artıyor. İlk defa gelen misafirler gördüklerinde "Böyle bir yer olamaz" diye çığlık atıyor. Her gelen kesinlikle buradan memnun ayrılıyor. Bir gelen tekrar geliyor. İlk defa gelenler ikinci defa gelişlerinde yanlarına başkalarını da getiriyorlar. Burası doğa harikası bir yer, gelenler memnun kalmazsa bir daha gelmez. Şelalede yüzenler de var. Ancak serzenişte de bulunalım, vatandaşlar çöp olayına daha duyarlı dikkatli olsalar çok memnun olacağız. Onların hassas olmadığı yerde biz devreye girerek çöpleri temizlemeye çalışıyoruz. Burası gerçekten görülmeye değer bir yerdir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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