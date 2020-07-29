İşte Sümela Manastırı’nın 5 yıllık restorasyon serüveni 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırında 2. etap çalışmaları tamamlanırken, restorasyon çalışmalarının yüzde 65’lik kısmı bitti Daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanı kapsayan yüzde 35’lik bölümde restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedefleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte Sümela Manastırı’nın 5 yıllık restorasyon serüveni 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırında 2. etap çalışmaları tamamlanırken, restorasyon çalışmalarının yüzde 65’lik kısmı bitti Daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanı kapsayan yüzde 35’lik bölümde restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedefleniyor

İHA

Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.

İşte Sümela Manastırı’nın 5 yıllık restorasyon serüveni 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırında 2. etap çalışmaları tamamlanırken, restorasyon çalışmalarının yüzde 65’lik kısmı bitti Daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanı kapsayan yüzde 35’lik bölümde restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedefleniyor

Türkiye’nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Yaklaşık 5 yıldır zorlu coğrafi koşullarda süren restorasyon çalışmalarındaki serüven böyle görüntülendi.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisinde bulunan Sümela Manastırı’nda restorasyon çalışmalarında 2. etap tamamlandı. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görürken, 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip tarafından yürütülen çalışmalarda manastırın giriş kapısı üzerinde bulunan kama blok olarak adlandırılan kayada çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı. Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi. Yüksek dayanımlı çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunacak olan Sümela Manastırı’nda çatlayan 10 bin tonluk kaya ise 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendi. İkinci avlusu 5 yıldır ziyarete kapalı tutulan Sümela’da tamamlanan restorasyon çalışmaları ile ziyaretçiler tarafından güvenli bir şekilde ziyaret edilebilecek.

Sümela’nın gizli kahramanları
Sümela Manastırı’nda tamamlanan 2. etap çalışmalarında 25 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından sarp yamaçlardaki tehlike oluşturan kayalar tek tek yamaçtan aşağıya düşürüldü. Malzemelerin taşınması teleferik aracılığıyla yapılırken, 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında metrelerce yükseklikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayaları temizleyen dağcılar Sümela Manastırı'nın gizli kahramanları olarak biliniyor. 25 kişilik endüstriyel dağcı ekibinin çalıştığı restorasyon çalışmalarında 20 dağcı ip yardımıyla kayaları temizlerken, 5 dağcı ise güvenlik noktalarında görev yapıyor. 2. etap restorasyon çalışmaları kapsamında yüzey örtülemesinin yapıldığı manastırda dağcılar bu zorlu görevi hava şartlarına rağmen sürdürmeyi başardı.

Bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile ziyarete açılışını gerçekleştirdiği Sümela Manastırında restorasyon çalışmalarının yüzde 65’lik kısmı tamamlandı. Daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanı kapsayan yüzde 35’lik bölümde restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenirken, yaklaşık 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi. 17 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulurken, Sümela Manastırının korunması için her taraf çelik ağlarla kaplandı. 600 metrekarelik bariyer çalışmasının da yapıldığı manastır bu sayede tehlikelerden uzaklaştırıldı. Birinci etapla 11 milyon TL’nin harcandığı, 2. ve 3. etap çalışmalarıyla toplamda 55 milyon TL maliyet ile restorasyon çalışmalarının tamamlanması planlanırken, 2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ne alınan Sümela Manastırı'nın UNESCO'da Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi için gerekli çalışmaları başlatılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarında kala yüzde 35’lik kısmın da tamamlanmasıyla inanç turizm yönünden önemli turizm merkezi olan Sümela’nın Dünya Kalıcı Miras Listesine girmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanından "Kurban Bayramı’nda etin yanında bol limonlu salata tüketin" önerisi Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya: “Özellikle kansızlık problemi olanlar demir emilimini artırabilmek için etin yanında bol limonlu salata tüketsin”
YEREL HABERLER Uzmanından "Kurban Bayramı’nda etin yanında bol ...
Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı
YEREL HABERLER Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı
Trabzon'da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi ziyarete açıldı/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Trabzon'da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi ...
Trabzon'da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camisi ...
Bakan Ersoy´dan açılış öncesi Ayasofya Camisi´nde inceleme (2)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy´dan açılış öncesi Ayasofya Camisi´nde ...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon'da Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi'nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Trabzon'da ...
Bakan Ersoy´dan açılış öncesi Ayasofya Camisi´nde inceleme
YEREL HABERLER Bakan Ersoy´dan açılış öncesi Ayasofya Camisi´nde ...
Açıklanan fındık fiyatı memnun etti Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk: “Geçen yıla göre yüzde 33,33 artış, alânın alâsı demektir”
YEREL HABERLER Açıklanan fındık fiyatı memnun etti Trabzon Ticaret ...
Sigara alma bahanesiyle girdi, çivili kalasla saldırdı
YEREL HABERLER Sigara alma bahanesiyle girdi, çivili kalasla ...
Ziraat Türkiye Kupası finalinde sahne Sörloth ile Cisse'nin
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası finalinde sahne Sörloth ile ...
Büfede kalaslı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Büfede kalaslı saldırı kamerada
Trabzonspor, 10 yıllık kupa hasretine son vermek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, 10 yıllık kupa hasretine son vermek ...
Ortahisar projelerini hız kesmeden hayata geçiriyor
YEREL HABERLER Ortahisar projelerini hız kesmeden hayata geçiriyor
Küçük Ramazan, atladığı otomobilin altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Küçük Ramazan, atladığı otomobilin altında kalarak ...
Otomobilde oyun oynarken tekerleğin altında kaldı
YEREL HABERLER Otomobilde oyun oynarken tekerleğin altında kaldı
Altının gramının 425 TL'ye yükselmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı: “Hasır bilezik satışlarımız dip yaptı; Özellikle rakamların yüksek olması alım gücünü azalttı”
YEREL HABERLER Altının gramının 425 TL'ye yükselmesi Trabzon hasır ...
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
Trabzon'da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii yarın ziyarete açılıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii yarın ...
Koronavirüse aldırmadılar, kafede parti düzenlediler
YEREL HABERLER Koronavirüse aldırmadılar, kafede parti düzenlediler
Restorasyonu 5 yıl süren Sümela Manastırı yarın ziyarete açılıyor Trabzon’da restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı ve Ayasofya-i Sağir Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yarın ziyarete açılacak
YEREL HABERLER Restorasyonu 5 yıl süren Sümela Manastırı yarın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X