Sürmene'deki selde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

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TRABZON, (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel sonrası Baştımar mevkisindeki yol ulaşıma kapandı. Bölgede mahsur kalan 21 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Sürmene ilçesinde etkili olan sağanak, sele yol açtı. Derelerin taşması sonucu ilçeye bağlı Yeniay Mahallesi ile Baştımar mevkiindeki yol ulaşıma kapandı. Yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, AFAD'tan yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, merdivenle yolda mahsur kalan 21 kişiyi kurtardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene TRABZON, (DHA)

2020-08-02 20:48:17



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