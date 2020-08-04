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Doğu Karadeniz’den yapılan ihracatta artış Bu yılın 7 aylık döneminde 770 milyon 742 bin 503 dolar tutarında ihracat gerçekleşti

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının 7 aylık döneminde 770 milyon 742 bin 503 dolar tutarında ihracat gerçekleştiği, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 4 oranında bir artış yaşandığı kaydedildi.

Doğu Karadeniz’den yapılan ihracatta artış Bu yılın 7 aylık döneminde 770 milyon 742 bin 503 dolar tutarında ihracat gerçekleşti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının 7 aylık döneminde 770 milyon 742 bin 503 dolar tutarında ihracat gerçekleştiği, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 4 oranında bir artış yaşandığı kaydedildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ihracatta ilk sırayı fındık mamullerinin aldığını belirtti. Yaşanan pandemi sürecine rağmen ihracatta artış yaşandığını kaydeden Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılı OcakTemmuz döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; yüzde 7 oranındaki artış ve 444 milyon 690 bin 128 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, yüzde 17 oranındaki artış ve 96 milyon 913 bin 774 dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırayı, yüzde 36 oranındaki artış ve 66 milyon 605 bin 498 dolar tutarındaki ihracatla da Su Ürünleri üçüncü sırayı aldığını söyledi.

119 farklı ülkeye ihracat
Bölgeden 2020 OcakTemmuz döneminde 119 farklı ülkeye ihracat yapıldığını ve en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sıralamasında İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, ve Çin Halk Cumhuriyetinin yer aldığını belirten Kalyoncu, “Bölge illerinden Trabzon ili ihracatında 7 aylık dönemde yüzde 7 oranında artış yanında diğer Bölge illerimizden Artvin ili ihracatında ise pandemi döneminde hemen sınır komşusu Gürcistan’a yapılan ihracatın artışına bağlı olarak yüzde 29 oranında yüksek artış yaşanmıştır. Rize ve Gümüşhane illeri ihracatında görülen düşüşlerin ana nedeni, bu illerden ağırlıklı olarak ihraç edilen metal maden ürünlerinin pandemi nedeniyle sevkiyatında yaşanan düşüşten kaynaklanmakta olup, ithalatçı ülkelerden başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üze ihraç pazarlarında pandemi döneminde üretimin durması ihracata da olumsuz olarak etki yapmıştır. Bölgemizden 2020 OcakTemmuz döneminde 119 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan, ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Almanya’ya yönelik ihracatımızda yüzde 23, Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda yüzde 15 ve Gürcistan’a yönelik ihracatımızda ise yüzde16 artış yaşanmıştır” dedi.

"Bölge ihracatımızdaki artışın artarak devam edeceğini ümit etmekteyiz”
“Bölge ihracatımızdaki artışın artarak devam edeceğini ümit etmekteyiz” diyen Kalyoncu ”Küresel piyasaları olumsuz olarak etkileyen pandemi döneminin oluşturduğu talep daralmasına rağmen, bölge ihracatımızın kısa süre içinde toparlanma göstererek artışa dahi geçmesi ihracatçılarımızın büyük başarı ve gayretleri ile olmuştur. Önümüzdeki aylarda Bölge ihracatımızdaki artışın artarak devam edeceğini ümit etmekteyiz. Ancak özellikle ihracatçılarımıza yönelik giriş kısıtlamasının devam etiği ülkelere yönelik bu kısıtlamaların mütekabiliyet kuralı gereği kaldırılmasını talep etmekteyiz. İhracatçılarımız yaklaşık 5 aydır Gürcistan’daki işyerlerine gidememekte, depo ve mağazalarının açılışını yapmak ve işlerini yönetmek için Gürcistan’a giriş yapamamaktadır. Gürcü makamlarının talep ettiği 14 gün süreli pandemi otellerinde karantinada kalınması karşılığında ülkelerine giriş izini verilmesi, iş insanlarının kabul edebileceği bir uygulama değildir. İş insanları için 1 saatin dahi büyük kıymeti vardır. Bunun yerine diğer ülkelerin yaptığı gibi, ülkeye gitmeden önce 72 saat içinde üniversite veya sağlık Bakanlığımızın akredite bir hastahanelerinde yaptırılacak Covid19 testinin kabul edilmesidir. Bu konuda yetkililerden ivedilikle Gürcistan makamları ile iletişime geçmesini talep etmekteyiz. Ayrıca, ihracatçılarımızın motive edilmesi açısından halen uzun süredir beklemekte olan KDV iade alacaklarının ivedi olarak yapılması Devletimize hiçbir maliyeti olmayan bir teşvik mekanizması olarak ihracat artışımıza büyük katkı sağlayacaktır. Bu konularda ihracatçılarımız çok kıymetli Bakanlarımızın müjdesini beklemektedir” diye konuştu.

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