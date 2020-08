Trabzon Tabip Odası Başkanı Güven Covid 19 salgınındaki vaka artışlarına dikkat çekti

Trabzon Tabip Odası Başkanı Kibar Yaşar Güven, Covid19 vaka sayıları ve hastane doluluk oranlarının her geçen gün Trabzon ve Türkiye genelinde arttığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Güven "Tüm ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de Covid 19 vaka sayıları ve hastane doluluk oranları her geçen gün artmakta ve kaygı verici boyutlara yaklaşmaktadır. Yaklaşık 5 aydır büyük bir özveri ve sabırla salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının yorgunluğu ve tedirginliği artarken, motivasyonları giderek azalmaktadır. Virüsün gücünden ve yayılma hızından bir şey kaybetmediği düşünüldüğünde, halkımızın rehavete kapılmadan tedbirlere uyması gereklidir. Düğün, asker uğurlama, komşu yemekleri ve oturmalarına kısa bir mola verilmeli, maske ve mesafe kuralına mutlaka uyulmalıdır" dedi.

"Tedbirlere uyulmaması halinde sağlık sisteminin tıkanması ve hepimizin üzülmesi kaçınılmaz olacaktır" diyen Güven "Ekonomik kaygılar nedeniyle gevşetilen önlemler sayıların artışı nedeniyle yeniden düzenlenmeli ve insan sağlığının her zaman birinci önceliğimiz olduğu unutulmamalıdır. Sevdiklerimizle güzel yarınlara kavuşmak için biraz daha dikkatli ve sabırlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

