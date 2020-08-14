Trabzon'un Of ilçesinde heyelan: 1 ölü

Trabzon'un Of ilçesinde bugün yaşanan şiddetli yağış sonrasında meydana gelen heyelanda 1 kişi aracıyla toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
İlçenin Sugeldi mahallesinde Yılmaz Hacımahmutoğlu kendine ait aracının içerisinde heyelana maruz kaldı. Aracının içinde toprak altında kalan şahıs hayatını kaybederken, cansız bedeni kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonrasında bulunduğu yerden çıkartıldı.
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