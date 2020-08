Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde sel ve heyelanların ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor

Trabzon’un Of ve Hayrat ilçelerinde dün etkili olan aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel ve heyelanların ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son zamanlarda etkisini gösteren aşırı yağışlar, heyelanları da beraberinde getiriyor. Of ve Hayrat ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan bazı mahalle yolları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açılmaya başlandı. Of ilçesine bağlı Kavakpınar, Sefaköy, Sugeldi, Fındıkoba, Çukurova, Sarayköy, Dumlusu ve Saraçlı mahallelerinde yaşanan heyelanın ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temizleme çalışmalarına başlarken, vatandaşların tüm taleplerine cevap verilmeye çalışılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Son zamanlarda bölgemizde etkisini gösteren aşırı yağışlar nedeniyle heyelan ve sel baskınları meydana gelmektedir. Dün yaşanan heyelanda maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 8 mahalle yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Dün geceden itibaren hemen harekete geçen ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına titiz bir çalışma gerçekleştirerek yolları açmaya başladılar. Şu anda izinde olan tüm personelimizi de bölgeye sevk ederek vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. TİSKİ’den aldığımız 23 araç ve 40 personel ile birlikte toplamda 70 araç 110 personel ile bölgede çalışma yürütmekteyiz. Bölgede 3 ana ishale hattı olmak üzere 51 içme suyu arızası bulunmaktadır ve bin 200 metre içme suyu hattı zarar görmüştür. Ekiplerimiz bu arızaları gidermek için de yoğun çalışma gerçekleştirmektedir. Riskli bölgelerde evleri bulunan hemşehrilerimizin etkili yağışlarda evlerinden ayrılmalarını özellikle istirham ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

