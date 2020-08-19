Trabzon Arsin OSB Yönetimi’nden KTÜ Rektörü Çuvalcı’ya ziyaret

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’yı makamında ziyarette bulundular.

Ziyarette söz alan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Rektör Çuvalcı’ya “Hayırlı olsun” diyerek yapılması planlanan projeler ve OSB’nin genel durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

ÜniversiteSanayi İş birliği konusuna da değinen Başkan Çelebi, “Trabzon Arsin OSB olarak ÜniversiteSanayi İşbirliğini çok önemsiyoruz. Sayın Rektörümüzün katkılarıyla önümüzdeki dönemlerde güzel çalışmalara ve yeni iş birliklerine imza atacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çuvalcı ise Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerini sundu.

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