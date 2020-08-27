Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı taktik çalışmasıyla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordomavililer, günün ikinci idmanını bugün saat 17.00’de yapacağı hazırlıklarla sürdürecek.
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