Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu

Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi.
Trabzonspor, sabah antrenmanı öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi. Teknik Direktör Eddie Newton ve oyuncular, Türk Bayrağı etrafında birleşerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
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