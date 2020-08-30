Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor

İHA

UEFA Finansal FairPlay kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan Trabzonspor, liglerin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig'in en değerli takımı konumunda bulunuyor. Sörloht, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür ise en pahalı oyuncu sıralamasında ise bordomavili takım adına ilk 3 sıraya paylaştılar.

Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor

UEFA Finansal FairPlay kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan Trabzonspor, liglerin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig'in en değerli takımı konumunda bulunuyor. Sörloht, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür ise en pahalı oyuncu sıralamasında ise bordomavili takım adına ilk 3 sıraya paylaştılar.
Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Medipol Başakşehir'i geride bırakarak 86 Milyon Euro'luk değeri ile Süper Lig'in en kıymetli takımı oldu. Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe 78 milyon 600 Bin Euro, Galatasaray 69 milyon 250 Bin Euro, Başakşehir 62 milyon 330 Bin Euro ve Beşiktaş da 47 milyon 750 Bin Euro piyasa değerine sahip.

En pahalı Alexander Sörloth
Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor, yine zirveyi bırakmadı. Bordomavili takımla geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve Avrupa takımlarının transfer listesinde bulunan Norveçli oyuncu Alexander Sörltoh, 20 Milyon Euro ile Süper Lig'in en pahalı futbolcusu oldu. Sörloth'u takım arkadaşları Uğurcan Çakır 16 Milyon Euro, Abdulkadir Ömür ise 13 Milyon Euro'luk değerleri ile takip etti. Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Edin Visca 12 Milyon 500 Bin Euro'yla dördüncü sırada kendine yer buldu.

Bankalar Birliği dışında borcu bulunmuyor
Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşmayla Bankalar Birliği dışında kimseye borcu bulunmuyor. 8 Nisan 2018'de göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, 182 Milyon Euro borç ile kulübü devralırken, ağustos ayı itibarıyla bordomavili kulübün 107 Milyon Euro borcu bulunuyor. Son iki sene içerisinde Karadeniz ekibi, 75 Milyon Euro borç ödedi.

Borsada yüzde 320 değer kazandı
Trabzonspor, son iki sezonda da borsada yüzde 320 değer kazandı. Ağaoğlu yönetiminin ilk döneminde 342 milyon olan değer, bugün itibarıyla 1 milyar 145 Milyona ulaştı. Bordomavili kulüp söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran kulüpler arasında yer aldı.

Takım maliyeti 14 Milyon Euro'ya kadar düşecek
Trabzonspor, kadrosunda bulunan oyunculara ödediği maaş yönünden de rakiplerine fark atmış durumda. Geçtiğimiz sezon piyasa değeri bordomavili takımın üstünde olan kulüpler, yüksek maaş ödemeyle karşı karşıya kalırken, Karadeniz ekibi ise 16 Milyon Euro civarında maaş ödemesi gerçekleştirdi. Bu sezon bu rakamın 14 Milyon Euro civarına inmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü Trabzon’da törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü ...
Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu
Başkan Arpacı güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Arpacı güven tazeledi
Trabzon’da Korona virüs vakaları artınca valilik “Kendinikorukendinikurtar” adıyla sosyal medyada kampanya başlattı İl genelinde vaka sayısı 2 bini aşarken, Pandemi sürecinde il genelinde 46 kişi hayatını kaybetti Son olarak Araklı Anadolu Lisesi müdüründe Korona virüs çıkınca okulda görüştüğü tüm öğretmenlere tek tek test yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Trabzon’da Korona virüs vakaları artınca valilik ...
Sultan Murat Yaylası'nda cinayet
YEREL HABERLER Sultan Murat Yaylası'nda cinayet
Çömlekçi’de yıkımlar yeniden başladı
YEREL HABERLER Çömlekçi’de yıkımlar yeniden başladı
Trabzonspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Samsunspor müsabakanın hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Samsunspor müsabakanın hazırlıklarını ...
Trabzonspor'un Abdulkadir Ömür planı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un Abdulkadir Ömür planı
Trabzon Arsin OSB’de KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı
YEREL HABERLER Trabzon Arsin OSB’de KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek ...
Prof. Dr. Osman Bektaş: “Sel ve heyelan tehlikesine karşı tıpkı ‘deprem tehlike haritaları’ gibi ‘taşkın düzlüğü haritalarına’ gereksinim var”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Osman Bektaş: “Sel ve heyelan tehlikesine ...
Trabzon´da atletizm heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER Trabzon´da atletizm heyecanı sona erdi
Trabzon’da yapılan Atletizm 1. Lig müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Trabzon’da yapılan Atletizm 1. Lig müsabakaları ...
Trabzonspor'da tüm testler negatif
YEREL HABERLER Trabzonspor'da tüm testler negatif
Trabzonspor'da testler negatif çıktı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da testler negatif çıktı
Özçay enerji verimliliği için harekete geçti
YEREL HABERLER Özçay enerji verimliliği için harekete geçti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X