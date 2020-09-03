Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yarın Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda bordomavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Trabzonspor, yarın Çaykur Rizespor ile saat 17.00’de yapacağı hazırlık maçıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Bordomavililer maçın oynanacağı gün Rize'ye hareket edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.