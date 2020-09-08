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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

İHA

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Başkan Zorluoğlu “Bir süredir tadilatta olan Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nin çatı kaplama ve genel tadilatı yapım işini yüzde 70 seviyelerine geldi. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlanmış olacak. Tanjant yolu üzerinde bizden önceki dönemde başlatılan çok katlı tam otomatik otopark geçici kabul aşamasındadır. Çok yakın zamanda hizmete girecektir. Akçaabat ilçesi Ortamahalle’de yapmakta olduğumuz konukevi inşaatı da geçici kabul aşamasına gelmiş bulunmaktadır” dedi.
“Çal Mağarası’na daha modern bir görünüm kazandırmak için epey çalışmalar yaptık” diyen Başkan Zorluoğlu “Bilet, ürün satış ve seyir terası yapımı işi geçici kabul aşamasındadır. Maçka yolu üzeri Altındere Vadisi’nde önemli bir tesis yapıyoruz. Çok güzel bir restoran, karşı tarafta yine aynı şekilde bazı müştemilatları ile birlikte turistlerin bilhassa hizmetine sunacağız. Burada %50 seviyesini geçtik. 2021 yılı turizm sezonuna hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Otogar projesi ihalesi ile ilgili de bilgi veren Zorluoğlu “Çok önem verdiğimiz otogar projesinin ihalesi 18 Ağustos tarihinde yapıldı. 3 tane katılımcı oldu. Sırasıyla 56, 64 ve 67 milyon küsur teklif verdiler. Fiyat dışı unsurlar da vardı şartnamede. Onlarla birlikte değerlendirdik ve bugün itibarıyla fiyat bakımından en avantajlı teklifi sunan firma birinci oldu. O firmayı önümüzdeki günlerde sözleşme yapmak üzere davet edeceğiz. Trabzon için çok önemli bir projedir. O bölgeye değer katacak, Trabzon’umuzun çok uzun yıllardır beklediği otogar son derece modern ve aynı zamanda bir eser olarak da adeta şehre apayrı bir görünüm kazandıracak. Bu önemli proje şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Moloz’da yeni yaşam alanına kavuşacağız”
Moloz mevkiinde yeni oluşturacakları yaşam alanı ile ilgili de bilgi veren Zorluoğlu “Yapacağımız gasilhane ve itfaiye binası ihaleleleri 23 Temmuz’da, sözleşmeleri 2 Eylül’de yapıldı. İnşallah burayı bir yıl dolmadan tamamlamış olacağız. Orada yeni yapılan büyük caminin yakınında güzel modern, Trabzon’un ihtiyacını görecek bir gasilhane ihalesi yaptık. İtfaiyenin binası oradaki ekonomik ömrünü tamamladı. Onu yıkacağız ve itfaiyeyi ağırlıklı olarak Bulak yerleşkemize çekeceğiz. Ancak Moloz’da Ortahisar itfaiyesi için bir özel yerleşke yapıyoruz. İnşallah bir yıl dolmadan tamamlanmış olacak. Yine caminin etrafındaki alan içerisinde açık ve kapalı otoparkların ihalesini önümüzdeki günlerde yapacağız. 180 dönümlük alanda Kuyumcukent, Avrasya Pazarı, açık ve kapalı otoparklar, geniş meydanlar, kafeler, yeme içme mekanları, çocuk oyun grupları gençlerle ilgili dokunuşlar derken o alanı tamamladığımızda bölgeye büyük bir değer katacak yeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de ikincisi Trabzon’da yapılıyor”
“Seçim döneminde vadettiğimiz Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi çalışmalarına başladık” diyen Başkan Zorluoğlu “Şu anda sadece Ankara Pursaklar’da var. 2’ncisi Trabzon’da yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan ve Sanayi Bakanlığımızdan ödenekleri aldık. Büyükşehir olarak biraz da biz katıyoruz. Hem yapımı hem de donanım tefrişi ile alakalı bir sorunumuz yok. 22 Eylül’de ihalesi yapılacak. Mevcut TOHM binasının hemen yanında yeni bir eklenti olarak yapıyoruz. Oradaki konaklama tesisinden de yararlanmak istiyoruz. Kamuoyunda çok bilinmiyor ama burası özellikle sporcuların sağlık kontrolünden geçirildiği yer olacak. Trabzon gibi bir şehirde bütün sporcuların performanslarını ölçüp kayıt altına alabilecek verilerin elde edilebileceği çok önemli bir merkez olacak. Orada çalışacak personeli de belirledik ve Ankara’da altı ay sürecek bir kursa göndereceğiz” dedi.

“Trabzon’a buz pateni pisti kazandıracağız”
Ortahisar Hüseyin Avni Aker Stadı’nın olduğu alanda yapılan Millet Bahçesi’nde Büyükşehir Belediyesi olarak ilaveleri olduğunu hatırlatan Zorluoğlu “Otopark projede yoktu, özel gayretlerimizle proje içerisine kapalı otopark koyduk. Biz buranın yaşayan bir park olmasını çok arzu ediyoruz. Bu nedenle Trabzon’da hiç olmayan buz pateni pisti koyduk. Yapımını biz gerçekleştiriyoruz. 400 metrekare alanda sentetik buz pateni pisti de proje ile birlikte tamamlanmış olacak. Yine 650 metrekare alanda kaykay pisti yapacağız. Millet bahçesi ile ilgili çalışmalar süratle devam ediyor” diye konuştu.

“Uzungöl’de çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık”
Başkan Murat Zorluoğlu, Uzungöl’deki çevre düzenlemesi ve Sümela Manastırı’na teleferik projesi ile ilgili olarak ise “Uzungöl’ün etrafında yeşil alan çalışması, kaldırımların yeniden kaplanması ve korkuluk çalışmaları yapılmaktadır. İnşallah 2’nci etabı daha büyük bir proje olacak. 2’nci etabı ile ilgili de proje çalışması tamamlanmak üzere. Onu da ihaleye çıktığımızda gölün etrafında çok daha geniş yeşil alanlar oluşturmuş olacağız. İşgaller ortadan kalkmış olacak. İnsanların gelip rahatlıkla dolaşabilecekleri, gezebilecekleri mekanlar oluşturacağız. 2’nci etap tamamlandığında muhteşem bir alana kavuşmuş olacağız. Orada Büyükşehir Belediyesi olarak da bir yer kiraladık. Tahsisi için bakanlığa yazdık. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak orada var olmak istiyoruz” dedi.

Sümela Manastırı ile ilgili yapılan çalışmalara da değinen Zorluoğlu şunları söyledi:
“Sümela Manastırı teleferik projesinde son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Şartnameler oluşturuldu. Son teknik düzenlemeler yapılmaktadır. Sümela’da gelen ziyaretçileri yukarı taşıma nokrasında bir karmaşa, park yeri sorunu var. Büyükşehir Belediyesi olarak orada çok büyük park alanları oluşturduk. Turistleri yukarıya ring biçiminde taşıma sorumluluğunu aldık. Süreç devam ediyor. Maçka Belediyemizle birlikte o bölgeye bir düzen getirmeyi hedefliyoruz. Var olan keşmekeşi sona erdireceğiz ve makul fiyatlarla insanlarımızı taşıyacağız. Orada aynı zamanda yaklaşık on kilometre ana yola paralel sayılabilecek orman içinden geçen alternatif bir yol da yapıyoruz. O yol tamamlandığında Sümela’ya değil de yukarıdaki yaylalara gidecek insanlarımıza alternatif güzergah oluşacak. Altyapısı büyük oranda tamamlandı, kaplaması kaldı. O kaplamayı da küp taş biçiminde yöreye uygun olarak yaparak hizmete sunacağız.”
Başkan Zorluoğlu’nun konuşmalarının ardından meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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