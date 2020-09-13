Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 10 önde kapatan siyahbeyazlılar, karşılaşmayı da 31 kazanan taraf oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Mensah'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı.

61. dakikada Beşiktaş'ın korner kullandığı sırada Flavio'nun Atiba'yı ceza sahası içinde düşürmesi sonrası hakem Ali Şansalan, VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyon sonrasında Flavio ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

64. dakikada Atiba'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına yeni transfer Mensah geçti. Bu futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 02

67. dakika Nwakaeme'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

75. dakikada Dorukhan'ın sol taraftan ön direğe doğru gönderdiği pasta savunmadan önce dokunan Lens, meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı. 03

79. dakikada kazanılan serbest vuruşta Abdulkadir Ömür topun başına geçti. Genç futbolcunun sert şutunda kaleci Ersin topu iki hamlede kontrol etti.

83. dakikada Adem Ljajic'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

86. dakikada Campi'nin uzun pasında ceza sahası yayı üzerine kadar çıkan Ersin, kaleyi boş bırakınca araya giren Abdulkadir Ömür, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 13



Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Serkan Olguncan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Serkan Asan xx, Hüseyin Türkmen x, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi x (Abdurrahim Dursun dk. 46 x), Flavio x, Abdulkadir Parmak x, Guilherme x (Ahmet Canbaz dk. 84 ?), Abdulkadir Ömür xx, Nwakeme x, Ekuban x (Edgar Le dk. 78 x)

Yedekler: Erce Kardeşler, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Plaza, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci, Kerem Baykuş

Teknik Direktör: Eddie Newton

Beşiktaş; Ersin xxx, Necip xxx, Vida xxx, Welinton xxx, N'Sakala xxx, Atiba Hutchinson xxx, Mensah xxx (Adem Ljajic dk. 80 xx), Ajdin Hasic xxx (Lens dk. 72 xxx), Tyler Boyd xxx (Atakan dk. 81 ?), Oğuzhan Özyakup x, (Dorukhan Toköz dk. 50 xxx), Larin xx (Umut Nayir dk. 72 xx)

Yedekler: Utku, Güven Yalçın, Erdoğan Kaya, Rıdvan, Kartal

Goller: Tyler Boyd (dk. 29), Mensah (dk. 64 Pen.), Lens (dk. 75) (Beşiktaş), Abdulkadir Ömür (dk. 86) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Flavio (dk. 63) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: N'Sakala, Welinton (Beşiktaş), Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.