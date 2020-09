Yaşama azmi ve enerjisiyle engelleri aştı, fenomen oldu

Selçuk BAŞARNurullah CABRİ/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON'da küçük yaşta trafik kazası geçiren Murat Çabuk (26), sağ bacağı ile sol kolunu kaybetti. Yaşama azmi ve enerjisiyle engelleri aşan Çabuk, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla 1 milyon takipçiye ulaştı. Engellilere de umut olan Çabuk, "Mutlu olmak için her zaman bir sebep olduğunu göstermek istiyorum. Ben bu kadar keyifli ve neşeliyken başka insanların farklı problemlerden dolayı mutsuz olmasını istemediğim için bu yolda olacağım" dedi.

Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde yaşayan Murat Çabuk, 2001 yılında 7 yaşındayken annesiyle yolun karşısına geçerken motosikletin çarpmasıyla ağır yaralandı. Çabuk, kaza sonucu sağ bacağı ve sol kolunu kaybetti. Hayata küsmeyen ve özel bir hastanenin çağrı merkezinde çalışan Çabuk, yaşama azmi ve enerjisiyle hayata tutunarak, engelleri aştı. Çabuk, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla 1 milyon takipçiye ulaştı. Horon oynayan, müzikli klipler çeken Çabuk'un görüntüleri büyük beğeni topladı. Tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayan Çabuk, sosyal medyada ilgi gören videoları ile engellilere de umut oluyor.

`MUTLU OLMAK İÇİN ÇABALADIM'

Yaşadığı hayatın her anından zevk aldığını belirten Murat Çabuk, "2001yılında 7 yaşında geçirdiğim bir trafik kazasında sağ bacağımı kalçadan, sol kolumu dirsekten itibaren kaybettim. İnsanın istediğinde her şeyi başarabileceğini fark ediyorsun. 7 yaşından 26 yaşına gelene kadar hayatın zorluklarını yaşayıp, görmek bana küçük yaştan beri büyük bir olgunluk ve tecrübe kattı. Şu anda yaşadığım hayatın her şeyini yaşamaktan zevk alan, hayatın ne kadar değerli olduğunu anlayan biri oldum. Her zaman mutlu olmak için çabaladım" dedi.

'MUTLU OLMAK İÇİN HER ZAMAN BİR SEBEP VAR'

Sosyal medyada çok aktif olduğunu söyleyen Çabuk, "Sosyal medyada çok aktifim. Bunun sebebi de 'Bir şey yapamaz, başaramaz' bakışı vardı. Ben o gözlerin hepsini kırmak isteyen birisi oldum. Benim gibi birçok örnek var. Sosyal medyada çok aktif olmamdan dolayı biraz daha ön plana çıktım. Videolar çekip, engelsiz olan bir insanın bile yaşayamadığı mutluluğu ben engelli olduğum halde yaşayıp, onlara göstermenin bana verdiği bir azim, mutluluk ve neşe var. İnsanlara biraz daha örnek olma yolunda olacağım. Mutlu olmak için her zaman bir sebep olduğunu göstermek istiyorum. Ben bu kadar keyifli ve neşeliyken başka insanların farklı problemlerden dolayı mutsuz olmasını istemediğim için bu yolda olacağım" diye konuştu.

'BİZLERİN YAŞAYAMADIĞI HAYATI YAŞIYOR'

Murat Çabuk´un çocukluk arkadaşı Rahmi Can Taş, "Murat´ın çocukluk arkadaşıyım. Murat kaza geçirdikten sonra asla pes etmedi. Her zaman bizimle birlikteydi. Moralimiz bozukken bile bize moral veriyor ve enerji aşılıyor. Normal insanlardan bile daha neşeli ve mutlu bir insan. Murat bizlerin bile yaşayamadığı hayatı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Esnaf Recep Arpacı ise "Murat çevresine pozitif bir enerji yayıyor. Kendisini çok seviyoruz. Yaşam enerjisi çok yüksek ve kendisini her şeye motive etmeye çalışıyor" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Selçuk BAŞAR/Nurullah CABRİ

2020-09-16 12:01:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.