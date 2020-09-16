Otomobiliyle drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza



TRABZON, (DHA)- TRABZON´un Beşikdüzü ilçesinde, TIR parkında otomobiliyle drift yapan sürücüye toplam 9 bin 194 TL ceza kesildi, ehliyeti ve otomobiline el konuldu.

Beşikdüzü ilçesinde düğünden dönen bir sürücü otomobili ile drift yaparken sosyal medyadan canlı yayınla o anları paylaştı. Trabzon Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen sürücüye 8 bin 294 TL trafik idari para cezası kesildi, otomobili ve ehliyetine 60 gün süre el konuldu. Sürücüye ayrıca maske takmadığı için 900 TL ceza uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)

2020-09-16 19:09:23



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