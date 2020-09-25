Trabzonspor, Diabate için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, İngiltere’nin Leicester City takımından transfer ettiği Fousseni Diabate için imza töreni düzenledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı.

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bugün yeni futbolcumuz Fousseni Diabate ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyoruz. Kendisi hem scout ekibimizin hem de Teknik Direktörümüz Eddie Newton’un talepleri doğrultusunda transfer ettiğimiz bir oyuncu. Aslında Süper Lig’e de yabancı değil kendisi. Süper Lig’i de biliyor, Trabzonspor’u da tanıyor. Biz Diabate’nin transferiyle birlikte gücümüzün daha da artacağına inanıyoruz. Kendisi genç ve gelişime açık bir oyuncu. Temennimiz odur ki; kulübümüzde hizmet ettiği sürece hem kulübümüze faydalı olur hem de bu süre içerisinde önümüzde örnekleri de olduğu gibi kendisini geliştirerek çok daha büyük kulüplere, çok daha büyük liglere, çok daha farklı rakamlarla kulübümüze para kazandırarak transferini gerçekleştirmiş olur. Bu arada bu transfer sürecinde bizlere pozitif yaklaşan Leicester City kulübüne, sportif direktörü ve sayın başkanına da çok teşekkür etmek istiyorum. Sıkıntılı bir süreç olmadı, oyuncunun ayrılma talebini anlayışla karşıladılar. Bu transferin gerçekleşmesinde onların da emeği var, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden beklentiler büyük, kendisi de bunun farkında. Hem kulübümüzü hem taraftarımızı hem de camiamızı yakından tanıyan ve takip eden bir oyuncu. Sorumluluğunun farkında ve bilincinde. Bizim de onun bu sorumluluğunu yerine getireceğinden hiç şüphemiz yok. Tekrar hoş geldin diyorum” dedi.



Diabate: "Burada olduğum için çok mutluyum"

Bordomavili takımın yeni transferimiz Diabate ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle herkese merhabalar. Burada olmaktan dolayı, sayın başkanımızın yanında olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımızın geçen yıl gösterdiği başarının farkındayım. Umuyorum ki bu sene çok daha iyisini yapacağız. Çok daha iyisinden kastım Süper Lig’i kazanmak ve alabileceğimiz tüm kupaları almak. Umarım takım arkadaşlarımla birlikte geçen yıl sergilediğimiz performansın üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Burada olduğum için çok mutlu olduğumu tekrar ifade etmek isterim” dedi.

İmza töreninin ardından yeni transfer Fousseni Diabate Trabzonspor'un yeni sezon formalarından 1000 adet satın aldı.

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