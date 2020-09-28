Trabzon Arıcılar Birliği Başkanı Aydın: "Trabzon'da bal üretimi geçen yıla oranla yüzde 15 arttı"

Karadeniz Bölgesinde havaların genelde güneşli olmasının bal üretimini olumlu etkilediği ve Trabzon’dan geçen yıl yaklaşık 2 bin ton civarında olan bal üretiminin bu yıl yüzde 15 civarında artış gösterdiği belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Arıcılar Birliği Başkanı Zekeriya Aydın, havaların güneşli olmasının özellikle kestane balı üretimini olumlu yönde etkilediğini söyledi. Aydın ”Geçen sene 2 bin ton civarında olan bal üretimimiz bu sene yaklaşık 30 ton arttı. Özellikle çiçek döneminde havaların güneşli olması bal artışını olumlu yönde etkiledi” dedi.

Özellikle Karadeniz bölgesinde üretilen balların, antioksidan özelliği bakımından tıbbı ballar olarak algılandığını belirten Aydın ”Bölgemizde üretilen Kestane, Ormangülü balları tıbbı bal olarak biliniyor. Özellikle kestane balı, soğuk algınlıklarına karşı yüksek antioksidan özelliği bulunduğundan solunum yolu enfeksiyonlarına çok büyük yararı olduğu kanıtlanmıştır. Dünyada Çin balları da artık eskisi gibi pek tutulmuyor. Dünyada Türk ballarına olan ilgi arttı. Endemik bitkiler açısından Türkiye çok zengin. Yaklaşık 3 bin 700 civarında endemik bitkimiz var. Bu bakımdan dünyanın en zengin endemik bitkilere sahibiz. Karadeniz bölgesi endemik bitki açısından çok zengin. Ancak bunu yeteri kadar kullanamıyoruz” diye konuştu.

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