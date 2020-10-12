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Meme kanserinden hayatını kaybeden kadının son arzusu gerçek oldu Serdar Ortaç’tan meme kanserinde farkındalığı artırmaya yönelik şarkılı destek Serdar Ortaç, onkoloji uzmanları ve dizi oyuncularının seslendirdiği “Gel bizimle dans et” şarkısı meme kanserinde herkesi erken tanı için gerekenleri yapmaya davet ediyor

İHA

Meme kanserinden hayatını kaybeden kadının son arzusu gerçek oldu Serdar Ortaç’tan meme kanserinde farkındalığı artırmaya yönelik şarkılı destek Serdar Ortaç, onkoloji uzmanları ve dizi oyuncularının seslendirdiği “Gel bizimle dans et” şarkısı meme kanserinde herkesi erken tanı için gerekenleri yapmaya davet ediyor

Meme kanserinde farkındalığı artırmaya yönelik olarak ünlü sanatçı Serdar Ortaç, dizi sanatçıları ve onkoloji uzmanlarının seslendirdiği “gel bizimle dans et” isimli şarkı, herkesi meme kanserine karşı erken tanı için gerekenleri yapmaya davet ediyor.
Bir süre önce meme kanserinden hayatını kaybeden bir kadının ricasıyla gerçekleştirilen klip, meme kanserine karşı olan farkındalığı daha da artıracağı düşünülüyor.
Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği, Türk Hava Yolları, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde yapılan, Türk olmasına rağmen yurt dışında yaşadığı için, orada konunun uzmanına ulaşamaması nedeniyle meme kanseri tanısını geç alıp genç yaşta hayatını kaybeden bir kadın hastanın arzusuyla başlatılan Gökyüzünde Hayat İzi projesine Serdar Ortaç tarafından meme kanserinde farkındalığı arttırmak için bir şarkı bestelendi. Şarkıda “gel bizimle dans et” diyerek herkesi erken tanı için gerekenleri yapmaya davet eden sanatçı, erken tanı ile gelen umudu da vurguladı.
Şarkı “Umudu birlikte gerçeğe dönüştürdüğümüz tüm meme kanserli hastalara” ithaf edildi. Klip, “Sen Çal Kapımı” dizisinin setinde Çırağan Sarayı’nda çekildi. “Umudunu benimle Paylaş” şarkısını, ülkemizin onkoloji alanında hocalarından Prof. Dr. Yavuz Anacak, Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Prof. Dr. Uzer Küçüktülü, Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu ve Dr. Eda Küçüktülü, “Sen Çal Kapımı” dizi oyuncularından Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Sitare Akbaş, Alican Aytekin, Elçin Afacan, Ahmet Somers, Sarp Bozkurt, Başak Gümülcinelioğlu, SerdarOrtaç ile birlikte söylediler.

Ölmeden bir gece önceki son arzusu
Projenin, bir hastasının ölmeden bir gece önce kendisinden ricada bulunmasından ortaya çıktığını belirten Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Eda Küçüktülü, “2015 yılında 41 yaşında bir hastamızı kaybettik. Hastamızın meme kanseri konusunda oldukça farkındalığı vardı. Annesi, anneannesi hepsini meme kanserinden kaybetmişti. Fakat yurt dışında yaşadığı için birinci basamakta tanı almakta geciktiğinden dolayı ülkemize geldi. Hastalığı çok ilerlemişti rahatlatıcı tedaviler verdik ancak bir süre sonra kendisini kaybettik. Ölmeden bir gece önce doktor olarak bana bir ricada bulundu. Benim gibi kimsenin acı çekmesini istemiyorum. Özellikle tedavi sırasında gökyüzü uçuşları bana çok iyi geldi. Moralimi hep onunda topladım. Ağrılarımı onunla unuttum. Hem kemoterapi ünitelerini sanal gökyüzüne çevirelim hem de bunu tüm dünya duyacak şekilde bir şarkı yada kitap haline dönüştürelim demişti. Biz 2015’den beri Türkiye’de 8 kemoterapi üniteyi sanal gökyüzüne çevirdik. Hastalarımız durumdan gayet memnunlar. Herkes çok mutlu ve umutlu tedavisine devam ediyor. Sırada şarkı oldu. Şarkı beste deyince Türkiye’de ilk adreslerden birisi Serdar Ortaç. Projeyi kendisine anlatınca çok etkilendi. Hemen Seçil hanımla tamamlayıp bize dönüş yaptılar. Ekim ayı tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı olduğu için bu ayda’ Sen Çal Kapımı” dizi oyuncuları Serdar Ortaç beyin sesi ülkenin onkoloji alanında ileri gelen hocalarıyla birlikte şarkıyı hep beraber söyleyerek kliplenirdik“ dedi.
Ünlü sanatçı Serdar Ortaç’ta kendisinden bu konuda şarkı yapılması istendiğini belirterek, “Eda hanım projeyi bize getirdiğinde vefat eden hastasının arzusunu yerine getirecek bir şarkı yap demişti. Bizde Seçil’le beraber o sırada çalışıyorduk. Seçil’e dedim ki; bu konuya uygun bir şeyler karalarsan ben hemen müziğe bakacağım dedim. O da oturdu yazdı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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