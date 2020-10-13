Nwakaeme ülkesinde moral depoladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nwakaeme ülkesinde moral depoladı

İHA

Nwakaeme ülkesinde moral depoladı

Trabzonspor'un girişimleri sonucu özel izinle ülkesi Nijerya'ya giden Anthony Nwakaeme, moral depolayarak Trabzon'a döndü. Pandemi nedeniyle uzun süre ailesini göremeyen oyuncu dün akşam saatlerinde özel bir uçak ile Trabzon'a döndü.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme, milli arada soluğu Nijerya'da aldı. Pandemi'nin ortaya çıkmasının ardından Nijerya hükümetinin aldığı tedbirler kapsamında ülkesine gidemeyen ve büyük bir aile özlemi çeken yıldız futbolcunun bu durumun performansına da yansıması üzerine Trabzonspor kulübü devreye girdi ve oyuncuya özel izin alarak ülkesine ailesinin yanına gönderdi. Ailesiyle ve yakın çevresiyle 1 haftalık tatilde hasret gideren oyuncu dün akşam saatlerinde özel bir uçak ile Trabzon'a geldi.
Süper Lig'in ilk 4. haftasında ortaya koyduğu performansta moralsiz ve mutsuz olduğu gözlenen oyuncunun ailesiyle beraber geçirdiği günlerden sonra Trabzon'a moralli döndü. Trabzonspor'un, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına takımla birlikte sürdürecek olan Nwakaeme'nin eski performansını ortaya koyması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çakırgöl'den Trabzon'a can suyu Trabzon'da yaşanan kuraklık nedeniyle su kesintilerinin önüne geçmek için her su kaynağı değerlendiriliyor Trabzon'un içme suyu ihtiyacı için 2 bin 533 metre yükseklikte bir buzul göl olan Çakırgöl'de yıllar önce kurulan içme suyu şebekesi yenilendi
YEREL HABERLER Çakırgöl'den Trabzon'a can suyu Trabzon'da yaşanan ...
Trabzon´da sahte alkol içtiği öne sürülen özel güvenlikçi öldü
YEREL HABERLER Trabzon´da sahte alkol içtiği öne sürülen özel ...
Başkan Zorluoğlu'nun mahalle ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu'nun mahalle ziyaretleri sürüyor
Kamyon jantından kuzine üretti
YEREL HABERLER Kamyon jantından kuzine üretti
Milli Eğitim Müdürü Aktaş'tan yüz yüze ziyaret
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Aktaş'tan yüz yüze ziyaret
Trabzon’da yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri cipli kimlik kartına yüklendi
YEREL HABERLER Trabzon’da yaklaşık bin 500 kişinin sürücü bilgileri ...
Trabzonspor'da hedef milli ara sonrası 3'te 3 Fırtına, İstanbul ekiplerinin maçlarında kayıp istemiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef milli ara sonrası 3'te ...
Meme kanserinden hayatını kaybeden kadının son arzusu gerçek oldu Serdar Ortaç’tan meme kanserinde farkındalığı artırmaya yönelik şarkılı destek Serdar Ortaç, onkoloji uzmanları ve dizi oyuncularının seslendirdiği “Gel bizimle dans et” şarkısı meme kanserinde herkesi erken tanı için gerekenleri yapmaya davet ediyor
YEREL HABERLER Meme kanserinden hayatını kaybeden kadının son arzusu ...
Karadeniz'de 'deniz çöpü ve mikroplastik' tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz'de 'deniz çöpü ve mikroplastik' tehlikesi
Misli.com 3 Lig: Ofspor: 2- Nevşehir Belediyespor: 1
YEREL HABERLER Misli.com 3 Lig: Ofspor: 2- Nevşehir Belediyespor: 1
Eddie Newton, Trabzonspor'un iskeletini belirlemeye çalışıyor
YEREL HABERLER Eddie Newton, Trabzonspor'un iskeletini belirlemeye ...
Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan´a destek
YEREL HABERLER Fenomen inşaatçılardan Azerbaycan´a destek
Trabzon'daki örtü yangını Trabzon'un Akyazı mahallesinde yanan alan gün ağırınca ortaya çıktı
YEREL HABERLER Trabzon'daki örtü yangını Trabzon'un Akyazı ...
Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş: “Sürmene açıklarında petrolü bulabileceğimizi düşünüyorum” “Trabzon Limanı 2004-2011 yıllarında petrol aramalarına ev sahipliği yapmıştı”
YEREL HABERLER Trabzon Limanı petrol aramalarına yeniden ev ...
Trabzon'da örtü yangını (2)
YEREL HABERLER Trabzon'da örtü yangını (2)
Trabzon'da örtü yangını
YEREL HABERLER Trabzon'da örtü yangını
Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını Yangın nedeniyle bölgede büyük korku ve panik yaşandı
YEREL HABERLER Trabzon'un Akyazı mahallesinde örtü yangını Yangın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X