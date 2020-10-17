Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma Başakşehir'in 20 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Visca'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu. 02

76. dakikada Medipol Başakşehir'in sol taraftan kullandığı korner atışında Skrtel'in kafa ile indirdiği topa, Epureanu'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

87. dakikada Lewis Baker sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasa içinde Edgar le'nin kafa vuruşu yuvarlak Mert'de kaldı.



Stat: Medical Park

Hakem: Bahattin Şimşek xx, Mustafa Sönmez xx, Osman Gökhan Bilir xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Edgar le x, Vitor Hugo x, Marlon x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Safa x (Semedo dk. 60 x), Baker x, Abdülkadir Ömür x (Ahmet Canbaz dk. 85 ?), Diabate x (Bilal Başacıkoğlu dk. 78 x), Afobe x (Yusuf Sarı dk. 85 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Plaza, Serkan Asan

Teknik Direktör: Eddie Newton

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Bolingoli xx, Mehmet Topal xx, Rafael xx (Mahmet Tekdemir dk. 60 x), Visca xx (Aleksic dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci xx (Berkay Özcan dk. 75 x), Deniz Türüç xx (Gulbrandsen dk. 86 ?), Demba Ba xx (Crivelli dk. 74 x)

Yedekler: Volkan , Giulliano, Ravil Tagir, Rodrigues, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 32), Visca (dk. 53) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Sefa Kınalı (Trabzonspor), Bolingoli (Medipol Başakşehir)

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