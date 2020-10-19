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Trabzonspor'da Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenlendi

DHA

Trabzonspor'da Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenlendi


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un yeni transferleri Vitor Hugo ve Djaniny Semedo için bugün Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun da katılımı ile imza töreni düzenlendi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi´nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Ağaoğlu, "Vitor Hugo camiamızın da bildiği gibi ismi iki aya yakın bir süredir gündemimizde olan bir oyuncuydu. Açıkça ifade edeyim ki görev süremiz içerisinde bütçe limitlerimizi en fazla zorlayan oyuncu oldu. Oyuncu olarak değil ama bonservis ücreti olarak. Çok uzun süren pazarlıklardan sonra hem oyuncu kendi alacağı ücretten fedakarlıkta bulundu hem de kulübü çok ciddi bir indirim yaptı. Tüm kamuoyunun da bildiği şekilde Trabzonspor Kulübü transfer ettiği tüm futbolcuların ücretlerini ve bonservis bedellerini çok açık olarak paylaşan bir kulüptür. Onun için hem kulübüne hem de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisi uzun süre çaba sarf etti Trabzonspor´da oynamak için. İki aylık süreç boyunca elinden gelen her türlü gayreti gösterdi. Kendisine aramıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.
``Djaniny kariyerli ve yetenekli bir oyuncu. Hem izleme komitesinin hem de teknik direktörümüzün üstünde durduğu ve transferini talep ettiği bir oyuncuydu´´ diye sözlerini sürdüren Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Bizden önceki kulübü nedeniyle biraz sıkıntılı bir transfer gerçekleştirdik. Takımımızın hücum hattına çok büyük katkıda bulunacağına inandığımız bir oyuncu. Transferle ilgili hukuki anlamda birtakım soru işaretleri olduğu için biraz gecikmeli bir transfer gerçekleştirdik. Hem yurt dışındaki hem de bünyemizdeki hukukçulardan aldığımız görüş doğrultusunda nihai kararı verdiğimiz ve süreç olarak baktığımız zaman yine transfer penceresinin kapanmasına bir iki gün kala gerçekleştirdiğimiz bir transfer. Avrupa´da oynadığı süre içerisinde de Suudi Arabistan´da oynadığı süreçte de çok başarılı bir performans sergileyen ve yasal olarak baktığınız zaman da Trabzonspor Kulübü´nün oyun sistemine uyum göstereceğine ve kariyerindeki başarıları da burada devam ettireceğine inandığımız bir oyuncumuz. Bonservisiyle birlikte Hugo´da olduğu gibi kulübümüzle sözleşme imzaladı. İnşallah, futbol kariyerlerini Trabzonspor´da, başarılarla dolu bir şekilde noktalarlar. Djaniny´e de aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum."
VİTOR HUGO: HAZIR DURUMDAYIM
29 yaşındaki savunmacı Vitor Hugo ise imza töreninde yaptığı açıklamada, Trabzon´da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı. Brezilyalı futbolcu, "Öncelikle Sayın Başkanımıza, yönetim kurulumuza, beni burada isteyen tüm antrenörlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Çok motive ve Trabzonspor´da oynamak için hazır durumdayım. Taraftarlarımız tıpkı Brezilya´da oynadığım Palmeiras Kulübü´nün taraftarları gibi. Çok büyük bir takım ve çok büyük bir camiadayım. Çünkü insanların beni ne kadar çok burada görmek istediklerini biliyorum. Hem taraftarlarımız hem de kulübümüzün çalışanları, antrenörlerimiz, doktorlarımız herkes bizi gerçekten çok iyi karşıladı ve sanki ilk günden beri evimizdeymiş gibi hissettik. Bu destek takıma yeni katılan biri için çok önemlidir. Dolayısıyla hem bu desteğe hem de şehirde bize sıcak ilgi gösteren taraftarlarımıza performansımla karşılık verebilmeyi umuyorum" diye konuştu.
DJANİNY SEMEDO: BİZİ ÇOK İYİ BİR SEZON BEKLİYOR
Çok iyi bir oyuncu gruplarının olduğunu söyleyen 29 yaşındeki Yeşil Burun Adalı golcü Djaniny Semedo ise yaptığı açıklamada, "Trabzonspor camiasına bana gösterdikleri ilgi ve bu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Saha içinde onların bana gösterdikleri ilgiye ve sevgiye layık işler yapmayı umuyorum. Gerçekten çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncu grubunun sahip olduğu kaliteyi düşündüğümüzde, yapabileceklerini düşündüğümüzde bu sene bizi gerçekten çok iyi bir sezonun beklediğini görebiliyorum. Taraftarlarımız da bize her alanda destek oldukları için bunun karşılığını hak ediyorlar. Dolayısıyla onların bu sevgisine karşılık mutlu edebilmek için sezon boyunca çalışacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
İmza töreninin ardından Hugo 1550, Djaniny ise 1500 adet kulübün yeni sezon formalarından satın aldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-10-19 15:04:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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