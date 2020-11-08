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Köksal USTAOĞLU/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Akçaabat ilçesinde yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen domuzlar, mahalleye indi. Ormanlık alana girerek gözden kaybolan domuzlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Darıca Mahallesi'nde vatandaşlar, sürü halinde gezen domuzları fark etti. Yiyecek aramak için veya yönünü şaşırdıkları düşünülen domuzlar, bir süre mahalledeki yolda yürüdü. Vatandaşlar, araçlarıyla domuzları takip ederek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Domuzlar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Köksal USTAOĞLU

2020-11-08 13:11:14



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