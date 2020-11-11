Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) Trabzonspor kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür´ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu, oyuncunun sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini duyurdu.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden Abdülkadir Ömür´ün sağlık durumuyla ilgili kulüp doktoru Hakan Çelik, açıklamada bulundu. Op. Dr. Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür´ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon
2020-11-11 16:29:04
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