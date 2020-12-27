Trabzon'da sokak hayvanlarını, belediye ekipleri besledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da sokak hayvanlarını, belediye ekipleri besledi

DHA

Trabzon'da sokak hayvanlarını, belediye ekipleri besledi


Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - TRABZON´da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, belediye görevlileri tarafından beslendi.  
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Ekipler, sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve önceden kurulan istasyonlara mama bıraktı. 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sahipsiz canlara her zaman özel önem verdiklerini belirterek, "Koronavirüs salgınının en başından itibaren sahipsiz hayvanlarımızın besinsiz kalmaması için yoğun çalışma yürütmekteyiz. Ekiplerimiz, içerisinde bulunduğumuz zor süreçte kafe ve restoranların da kısmi olarak kapatılmasıyla birlikte sevimli dostlarımız için adeta teyakkuz halinde çalışmaktadır. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında 18 ilçemizde etkin bir çalışma gerçekleştirerek, sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama bırakmaktayız. Tek bir sevimli dostumuzun besin sıkıntısı yaşamaması adına, kıymetli vatandaşlarımızın bu zor günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN
2020-12-27 13:16:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerel basından Trabzonspor'a sert eleştiriler
YEREL HABERLER Yerel basından Trabzonspor'a sert eleştiriler
İnce hamsi balıkçıyı memnun etmedi Denizer Balıkçılık’ın sahibi Recep Denizer: “Her yıl farklı sezon yaşıyoruz; Bu yıl hamsilerin yüzde 80’i ince çıkıyor” “Bizde tutulmayan ince hamsi Gürcistan, Abhazya’da da tutulmasın”
YEREL HABERLER İnce hamsi balıkçıyı memnun etmedi Denizer ...
Uzungöl yılbaşına sessiz girecek Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl son aylarda sessizliğini koruyor Uzungöl’de yılbaşı için rezervasyonlar yüzde 15 seviyesinde kaldı
YEREL HABERLER Uzungöl yılbaşına sessiz girecek Her yıl binlerce ...
Abdurrahim Albayrak: "Liderliğimiz camiamıza hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Abdurrahim Albayrak: "Liderliğimiz camiamıza hayırlı ...
Avcı: “İlk 15 dakika dışında her seferinde daha fazla oyuna girdik”
YEREL HABERLER Avcı: “İlk 15 dakika dışında her seferinde daha fazla ...
Şahin: “Dersimize iyi çalıştık, Bizim için rahat bir maçtı”
YEREL HABERLER Şahin: “Dersimize iyi çalıştık, Bizim için rahat bir ...
Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından
Abdurrahim Albayrak: Liderlik camiamıza hayırlı olsun
YEREL HABERLER Abdurrahim Albayrak: Liderlik camiamıza hayırlı olsun
Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Galatasaray: 0-2
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray: 0-2
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2 (Maç ...
Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ...
Trabzonspor - Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray maçından notlar
Trabzonspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Çalıştığı inşaatın 9. katından düştü, geriye acı dolu bu fotoğraf kaldı
YEREL HABERLER Çalıştığı inşaatın 9. katından düştü, geriye acı dolu ...
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi Özkan Sümer´in mezarına ziyaret
YEREL HABERLER Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi Özkan Sümer´in ...
Mislic. com TFF 2. Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2- Niğde Anadolu FK: 3
YEREL HABERLER Mislic. com TFF 2. Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2- ...
Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 2-3
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 2-3
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Sümer'in mezarına ziyaret
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Sümer'in mezarına ...
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan `ifşa´ etti, hapsi istendi
YEREL HABERLER Köpeğe şiddeti sosyal medyadan `ifşa´ etti, hapsi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X