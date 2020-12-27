Trabzon'da sokak hayvanlarını, belediye ekipleri besledi



Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - TRABZON´da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, belediye görevlileri tarafından beslendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Ekipler, sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve önceden kurulan istasyonlara mama bıraktı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sahipsiz canlara her zaman özel önem verdiklerini belirterek, "Koronavirüs salgınının en başından itibaren sahipsiz hayvanlarımızın besinsiz kalmaması için yoğun çalışma yürütmekteyiz. Ekiplerimiz, içerisinde bulunduğumuz zor süreçte kafe ve restoranların da kısmi olarak kapatılmasıyla birlikte sevimli dostlarımız için adeta teyakkuz halinde çalışmaktadır. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında 18 ilçemizde etkin bir çalışma gerçekleştirerek, sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama bırakmaktayız. Tek bir sevimli dostumuzun besin sıkıntısı yaşamaması adına, kıymetli vatandaşlarımızın bu zor günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2020-12-27 13:16:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.