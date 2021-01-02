Pandemide köy evinde izole oldu, misafir kabul etmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide köy evinde izole oldu, misafir kabul etmiyor

DHA

Pandemide köy evinde izole oldu, misafir kabul etmiyor


Fatih TURANİnan KALYONCU/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, emekli İsmail Hacıfettahoğlu (80), Türkiye'de mart ayında görülen koronavirüs pandemisine karşı taşındığı köy evinde tek başına izole olup, 'gönüllü karantina' uyguluyor. 10 ayı aşkın süredir köy evini terk etmeyip, misafir de kabul etmeyen Hacıfettahoğlu beslediği güvercinlerle zaman geçiriyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı vatandaşlar, tedbir almayı sürdürüyor. Çay ve fındık hasadı için özellikle yaz aylarında büyükşehirlerden Doğu Karadeniz Bölgesi´ndeki memleketlerine gelenler ile tatilciler, koronavirüs vaka sayılarının artması ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle geri dönmüyor. Karadeniz´de bu kış, daha önceki yıllarda sessizliğe bürünen köy evlerinin bacaları tüterken, şehre dönmeyenler doğanın içinde izole yaşamı tercih ediyor.
KÖY EVİNDEN ÇIKMIYOR
Trabzon´un Vakfıkebir ilçesinde emekli İsmail Hacıfettahoğlu da, Türkiye'de mart ayında başlayan koronavirüs pandemisiyle ilçe merkezinden taşındığı Fethiye köyündeki evinde izole olup, gönüllü karantinasını tek başına sürdürüyor. Kanser hastalığına yenik düşen eşini 12 yıl önce kaybeden Hacıfettahoğlu, 10 ayı aşkın süredir terk etmediği köy evinde, misafir kabul etmiyor. Günlerini arıcılık, bağ bahçe işleriyle geçiren Hacıfettahoğlu´na beslediği güvercin ve tavukları arkadaşlık ediyor. Hacıfettahoğlu, sipariş ettiği bazı ihtiyaçlarını getiren aile fertlerini eve almayarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami özen gösteriyor, alışveriş poşetlerini de bırakılan bahçeden teslim alıyor. Salgın bitene kadar köy evinden çıkmama kararı çevresinde takdir toplayan Hacıfettahoğlu, herkese pandemi tedbirlerine uyması çağrısında bulunuyor.
'SALGIN BİTİNCE ÇIKACAĞIM'
Salgınla ilgili gelişmeleri televizyondan takip edip, virüs bitine kadar evinden çıkmayacağını anlatan İsmail Hacıfettahoğlu, "10 ayı aşkındır evimdeyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Evime misafir de kabul etmiyorum. Virüs bitene kadar da hiçbir yere gitmeyeceğim. Virüs ne zaman giderse ben de o zaman evimden çıkacağım. Arkadaşlarımı çok özlüyorum ama çare yok. Virüs dolaysı ile dışarı çıkmama kararımı kesinlikle devam ettireceğim. İhtiyaçlarımı da oğluma söylüyorum. Geliyor kapıma bırakıp gidiyor. Eve oğlumu da almıyorum. Pencereden bakıyorum o kadar. Gelişmeleri televizyondan takip ediyorum. Hasta olanlar, ölenler var. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Kurallara uyulsa, bu hastalıktan kurtulacağız. Ama birilerinin kural dışı davranması, tedbirsizliği birçok kişinin hayatına mal oluyor. Herkes kurallara uysun. Kimse bir yere gitmesin. Bu virüsü hep beraber yenelim. İnsanlar, bir araya gelip topluluk oluşturmasınlar. Aylardır insan yüzü gördüğüm yok. Burada birkaç güvercinim var, onlarla ilgileniyorum. Vaktimi bu şekilde dolduruyorum. Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız canla başla çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Vatandaşlar da sağlık çalışanlarına yardımcı olsunlar" dedi.
'BENİ DE EVE ALMIYOR'
İsmail Hacıfettahoğlu ile sürekli telefonla irtibat halinde olan oğlu Tuncay Hacıfettahoğlu da, babasının tek başına yaşamasına rağmen maske taktığını söyleyerek, "Virüsün ilk çıktığı günden itibaren babam kendini izole etti. Köydeki evimize yerleşti. Kimseyi eve almadı. İhtiyaçları oluyor. Onları babama getiriyorum. Dışarıdan geliyorum diye beni de eve almıyor. `Ben yaşlıyım. Dikkat etmemiz lazım´ diyor. Biz de elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Babamızı ve yaşlılarımızı korumak için. Babama hasret kaldık. Tek başına yalnız yaşıyor. Ama onu korumak için aldığı bu karara saygı duyup elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Halk olarak alınan önlemlere uyarsak bu virüs belasından hep beraber kurtulup özlem gidereceğiz. Babam evde tek başına kalmasına rağmen tedbirlere uyup, maskesini kesinlikle takıyor. Sağlık çalışanlarımıza yaptıkları büyük fedakârlıklardan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah onlar ve devletimizin önlemleriyle bu salgını yeneceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Fatih TURANİnan KALYONCU
2021-01-02 09:59:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sümela Manastırı teleferik projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Sümela Manastırı teleferik projesi tamamlandı
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)
YEREL HABERLER Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı (2)
Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı
Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı
Yeni yıl konseri online yapıldı 'Anadolu’dan Avrupa’ya Şarkılar Türküler' isimli yeni yıl konseri online olarak gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yeni yıl konseri online yapıldı 'Anadolu’dan ...
Prof. Dr. Özlü: Pandemiyi aşıdan başka durduracak bir silah yok
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Pandemiyi aşıdan başka durduracak bir ...
Trabzon´da ay ışığında seyrine doyumsuz manzara
YEREL HABERLER Trabzon´da ay ışığında seyrine doyumsuz manzara
Bakır tencerelere dönüş başladı Özellikle televizyonlarda yemek programları ve dizi filmlerde gösterilen bakır eşyalar bakır tencere ve tava talebini artırdı
YEREL HABERLER Bakır tencerelere dönüş başladı Özellikle ...
Site sakinleri meşalelerle geceyi aydınlattı, İstiklal Marşı'yla 2021´i karşıladı
YEREL HABERLER Site sakinleri meşalelerle geceyi aydınlattı, ...
Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek yeni yıla girdiler Trabzon’da vatandaşlar yeni yıla balkonda meşale yakarak ve İstiklal Marşı’nı söyleyerek girdi
YEREL HABERLER Balkonda meşale yaktılar, İstiklal Marşı söyleyerek ...
Trabzon'da Kovid-19 servisi çalışanlarından yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Trabzon'da Kovid-19 servisi çalışanlarından yeni yıl ...
Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün ...
Trabzonspor´da Ekuban takımla çalışmalara başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Ekuban takımla çalışmalara başladı
Trabzon´da doktor, koronavirüse yenildi (2)
YEREL HABERLER Trabzon´da doktor, koronavirüse yenildi (2)
Hamsi Trabzon açıklarından kaçınca kıyı balıkçıların ağları boş kaldı
YEREL HABERLER Hamsi Trabzon açıklarından kaçınca kıyı balıkçıların ...
Trabzonspor 2020 yılını unutmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor 2020 yılını unutmak istiyor
Trabzonspor´da ara transfer dönemi hareketli geçecek
YEREL HABERLER Trabzonspor´da ara transfer dönemi hareketli geçecek
Trabzon´da doktor, koronavirüse yenildi
YEREL HABERLER Trabzon´da doktor, koronavirüse yenildi
Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle 2020 yılını kötü geçirdi Son 50 yılın en kısır dönemini yaşadıklarını belirten kuyumcular altın fiyatlarında son 1 aydır süren düşüş nedeniyle biraz olsun nefes aldıklarını söylüyor
YEREL HABERLER Kuyumcular hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X