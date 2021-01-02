Pandemide köy evinde izole oldu, misafir kabul etmiyor



Fatih TURANİnan KALYONCU/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, emekli İsmail Hacıfettahoğlu (80), Türkiye'de mart ayında görülen koronavirüs pandemisine karşı taşındığı köy evinde tek başına izole olup, 'gönüllü karantina' uyguluyor. 10 ayı aşkın süredir köy evini terk etmeyip, misafir de kabul etmeyen Hacıfettahoğlu beslediği güvercinlerle zaman geçiriyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı vatandaşlar, tedbir almayı sürdürüyor. Çay ve fındık hasadı için özellikle yaz aylarında büyükşehirlerden Doğu Karadeniz Bölgesi´ndeki memleketlerine gelenler ile tatilciler, koronavirüs vaka sayılarının artması ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle geri dönmüyor. Karadeniz´de bu kış, daha önceki yıllarda sessizliğe bürünen köy evlerinin bacaları tüterken, şehre dönmeyenler doğanın içinde izole yaşamı tercih ediyor.

KÖY EVİNDEN ÇIKMIYOR

Trabzon´un Vakfıkebir ilçesinde emekli İsmail Hacıfettahoğlu da, Türkiye'de mart ayında başlayan koronavirüs pandemisiyle ilçe merkezinden taşındığı Fethiye köyündeki evinde izole olup, gönüllü karantinasını tek başına sürdürüyor. Kanser hastalığına yenik düşen eşini 12 yıl önce kaybeden Hacıfettahoğlu, 10 ayı aşkın süredir terk etmediği köy evinde, misafir kabul etmiyor. Günlerini arıcılık, bağ bahçe işleriyle geçiren Hacıfettahoğlu´na beslediği güvercin ve tavukları arkadaşlık ediyor. Hacıfettahoğlu, sipariş ettiği bazı ihtiyaçlarını getiren aile fertlerini eve almayarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami özen gösteriyor, alışveriş poşetlerini de bırakılan bahçeden teslim alıyor. Salgın bitene kadar köy evinden çıkmama kararı çevresinde takdir toplayan Hacıfettahoğlu, herkese pandemi tedbirlerine uyması çağrısında bulunuyor.

'SALGIN BİTİNCE ÇIKACAĞIM'

Salgınla ilgili gelişmeleri televizyondan takip edip, virüs bitine kadar evinden çıkmayacağını anlatan İsmail Hacıfettahoğlu, "10 ayı aşkındır evimdeyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Evime misafir de kabul etmiyorum. Virüs bitene kadar da hiçbir yere gitmeyeceğim. Virüs ne zaman giderse ben de o zaman evimden çıkacağım. Arkadaşlarımı çok özlüyorum ama çare yok. Virüs dolaysı ile dışarı çıkmama kararımı kesinlikle devam ettireceğim. İhtiyaçlarımı da oğluma söylüyorum. Geliyor kapıma bırakıp gidiyor. Eve oğlumu da almıyorum. Pencereden bakıyorum o kadar. Gelişmeleri televizyondan takip ediyorum. Hasta olanlar, ölenler var. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Kurallara uyulsa, bu hastalıktan kurtulacağız. Ama birilerinin kural dışı davranması, tedbirsizliği birçok kişinin hayatına mal oluyor. Herkes kurallara uysun. Kimse bir yere gitmesin. Bu virüsü hep beraber yenelim. İnsanlar, bir araya gelip topluluk oluşturmasınlar. Aylardır insan yüzü gördüğüm yok. Burada birkaç güvercinim var, onlarla ilgileniyorum. Vaktimi bu şekilde dolduruyorum. Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanlarımız canla başla çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Vatandaşlar da sağlık çalışanlarına yardımcı olsunlar" dedi.

'BENİ DE EVE ALMIYOR'

İsmail Hacıfettahoğlu ile sürekli telefonla irtibat halinde olan oğlu Tuncay Hacıfettahoğlu da, babasının tek başına yaşamasına rağmen maske taktığını söyleyerek, "Virüsün ilk çıktığı günden itibaren babam kendini izole etti. Köydeki evimize yerleşti. Kimseyi eve almadı. İhtiyaçları oluyor. Onları babama getiriyorum. Dışarıdan geliyorum diye beni de eve almıyor. `Ben yaşlıyım. Dikkat etmemiz lazım´ diyor. Biz de elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Babamızı ve yaşlılarımızı korumak için. Babama hasret kaldık. Tek başına yalnız yaşıyor. Ama onu korumak için aldığı bu karara saygı duyup elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Halk olarak alınan önlemlere uyarsak bu virüs belasından hep beraber kurtulup özlem gidereceğiz. Babam evde tek başına kalmasına rağmen tedbirlere uyup, maskesini kesinlikle takıyor. Sağlık çalışanlarımıza yaptıkları büyük fedakârlıklardan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah onlar ve devletimizin önlemleriyle bu salgını yeneceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Fatih TURANİnan KALYONCU

2021-01-02 09:59:57



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