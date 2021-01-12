Trabzonspor´da Bilal Başacıkoğlu ile yollar ayrıldı

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TRABZON,(DHA)Trabzonspor, geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Bilal Başacıoğlu´nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Bilal için bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2021-01-12 19:21:59



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