Beyaz örtüyle kaplanan Uzungöl, buz tuttu

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Selçuk BAŞAR/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA) TRABZON'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in ünlü turizm merkezindeki Uzungöl'ün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Karla birlikte beyaza bürünen bölgede, kartpostallık görüntüler oluştu.Karadeniz Bölgesi'ne soğuk havayla gelen kar, Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olmayı sürdürüyor. Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası olan turizm merkezi Uzungöl, yağan karla ayrı güzelliğe bürünüyor. Salgın döneminde en sakin günlerini geçiren Uzungöl'de göl yüzeyinin, soğuk havanın da etkisiyle yer yer buz tuttuğu görüldü. Bölgedeki otel ve kafeterya işletmecileri, cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladıkları buz tutan göl ve çevresini sosyal medya hesaplarından paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2021-02-21 17:33:32



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