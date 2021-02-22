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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Ağaoğlu döneminde şaha kalktı

DHA

Trabzonspor, Ağaoğlu döneminde şaha kalktı


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Sadri Şener başkanlığından sonra ilk kez Ahmet Ağaoğlu yönetiminde müzesine kupa taşıyan Trabzonspor, ligde maç başına 2,15 puan ortalaması ile Şener dönemini de geride bırakarak tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza attı.
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandığı Sadri Şener döneminden sonra ilk kez Ahmet Ağaoğlu döneminde müzesine kupa getiren Trabzonspor Kulübü, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında adeta şaha kalktı. 8 Nisan 2018´de göreve seçilen ve halen görevine devam eden Ahmet Ağaoğlu´nun geride kalan 1051 günlük görev sürecinde ligde 99 maça çıkan bordo-mavililer, 53 galibiyet, 27 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak 213 puan topladı. Trabzonspor bu periyotta ligde maç başına 2,15 puan ortalaması ile tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza attı.
İKİ KUPALI ŞENER DÖNEMİNDE 1,79´LUK PUAN ORTALAMASI
Ahmet Ağaoğlu başkanlığı öncesi son kupasını Sadri Şener döneminde müzesine taşıyan ve söz konusu dönemde Ziraat Türkiye Kupası ile bir de Süper Kupa kazanan bordo-mavililer, 10 Şubat 2008 ile 27 Mayıs 2013 tarihleri arasında görev yapan ve 1933 gün görevde kalan Sadri Şener döneminde ligde 184 maça çıktı. Trabzonspor bu periyotta 95 galibiyet, 45 beraberlik ve 44 mağlubiyet ile 330 puan topladı, maç başına 1,79´luk puan ortalaması elde etti.
HACIOSMANOĞLU DÖNEMİNDE DÜŞÜŞ BAŞLADI
Trabzonspor Kulübü, 27 Mayıs 2013 tarihinde Sadri Şener´den başkanlık görevini devralan ve 6 Aralık 2015'e kadar toplamda 923 gün görevde kalan İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde ise düşüşe geçti. Bordo-mavililer bu periyotta 81 lig maçında 34 galibiyet, 25 beraberlik ve 22 mağlubiyet elde etti. Söz konusu dönemde ligde 127 puan toplayabilen Trabzonspor, maç başına 1,56´lık puan ortalaması ile mücadele etti.
USTA DÖNEMİ DE PARLAK GEÇMEDİ
Trabzonspor Kulübü, 6 Aralık 2015'te başkanlık görevini üstlenen Muharrem Usta döneminde de beklenen başarıyı yakalayamadı. Şampiyonluk parolasıyla başladığı yolculukta 854 gün görevde kalan Usta döneminde bordo-mavililer müzesine kupa taşıyamadı. Söz konusu dönemde 83 lig maçına çıkan Karadeniz ekibi 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 30 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor buna karşılık 119 puan toplarken ligde 1,43 puan ortalaması elde etti.
KÖTÜ BAŞLAYAN SEZONDA AVCI YÖNETİMİNDE YARIŞA ORTAK OLDU
Bu arada Ahmet Ağaoğlu başkanlığında başarılı bir dönem geçiren Trabzonspor, şampiyonluğu son haftalarda Medipol Başakşehir'e kaptırdığı 2019-20 sezonunun ardından 2020-21 sezonuna beklenen başlangıcı yapamadı. 8'inci haftada teknik direktör değişimine giden bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçti. Avcı, 6 puanla 17´nci sıradan aldığı Karadeniz ekibiyle, ligde 17 maç sonunda 42 puan toplayıp 48 puanla zirvenin 6 puan gerisinde 4´üncü sırada yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-02-22 13:53:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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