Trabzon'da yol çalışmasında tarihi kalıntıya rastlandı



İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Düzköy ilçesinde yol genişletme çalışması yapan belediye ekipleri, tarihi su sarnıcı olduğu değerlendiren 8 metre derinliğinde kuyu buldu. Çalışmaların durdurulduğu alanda, jandarma ve müze müdürlüğü yetkililerince inceleme başlatıldı.

İlçede Düzalan Mahallesi Konakyanı mevkiinde yol genişletme çalışması yapan belediye ekipleri, yüzeyden 60 santimetre derinliğinde bir kuyuya rastladı. Etrafını iş makinesi ile açan ekipler, oval yapıdaki kuyunun tarihi eser niteliğinde olabileceğini düşünerek çalışmalarını durdurdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve müze müdürlüğü yetkililerince inceleme başlatıldı. Yetkiler, taş yapıdaki duvar kalınlığı 30 santimetre, derinliği 8 metre 20 santim, çapı da 3 metre olan kuyuda incelemelerde bulunarak, alanı fotoğrafladı. Ekipler, korumaya alınan alanda kuyunun üzerini ağaçlarla kapatarak önlem aldı. İncelemesi süren yapının, tarihi su sarnıcı olabileceği değerlendiriliyor.

`KUYUYU KAPATMAYIN DEDİLER´

Belediye çalışanlarından Cevdet Yavuz, "Buraya yol çalışması yapmak için geldik. Mahalle camisinin arka tarafında yol açarken, toprağın altında bir boşluk olduğunu hissettik, makine ile toprağı biraz daha eşince kuyuyu fark ettik. Kuyuyu görünce incelenmesi için gerekli yerlere bildirdik. Az önce geldi incelemede bulundular, fotoğraflarını çektiler, kapatmayın diye talimatta bulundular" dedi. Tamer Ocak da, "Çalışmalar esnasında bir kuyuya rastladık. İçini boşalttık baktık bir şey yok, ondan sonra arkadaşlara haber verdik. Kuyunun ne olduğunu merak ediyoruz. Arkadaşlar ne olduğunu araştırıyor" ifadelerinde bulundu.

NE OLDUĞU MERAK KONUSU

Mahalle sakini Kadriye Salih ise, "Belediye ekiplerimiz burada yol çalışması yaparken bir kuyu çıktı ortaya. Kuyu küp şeklinde dip taraftan dar, ortası geniş yukarıdan tekrar daralmaya dönük sağlam sıvalı bir kuyudur. Ne olduğu merak ediliyor" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Trabzon İnan KALYONCU

2021-03-07 12:13:56



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